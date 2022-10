Tweede Kamerleden zijn vooralsnog optimistisch over het medische en therapeutische gebruik van psychedelica, zoals MDMA en ketamine. Donderdag tijdens een gesprek met experts in de Tweede Kamer reageerden zij verrast en positief op de besproken onderzoeken en behandelingen.

"Er moet mij iets van het hart: ik vind dit razend interessant", zegt VVD-Kamerlid Bart Smals halverwege de gesprekken.

Een opvallende ontboezeming, want Smals was als voorzitter bij het rondetafelgesprek aanwezig, hij neemt er niet aan deel. "Ik zeg dit ook met mijn achtergrond als apotheker", zei hij er daarom bij.

De Kamer liet zich donderdag op initiatief van D66 bijpraten over het medisch en therapeutisch gebruik van psychedelica, zoals MDMA (de werkzame stof in xtc) en ketamine.

De Kamerleden reageerden zelf ook positief. "Razend interessant", zei eenpitter Liane den Haan. PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis: "Er gaat een wereld aan nieuwe inzichten voor mij open."

'Onbekend maakt een beetje eng'

"Ontzettend belangrijk om dit verder te brengen", twitterde Corinne Ellemeet van GroenLinks na afloop. "Het kan veel mensen met zware fysieke en mentale klachten helpen." Ook uit de vragen van PVV'er Vicky Maeijer klonk door dat zij positief verrast was.

"Ik denk dat we ons als Kamer hebben laten verwonderen", zei D66-Kamerlid Joost Sneller na het gesprek. Het is voor de politiek nog een onontgonnen gebied. Dat is niet zo gek, want er wordt nog volop wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

"Onbekend maakt onbemind. Of misschien is het: onbekend maakt een beetje eng", zegt Sneller. Hij vermoedt dat veel mensen het gebruik van psychedelica als medische behandeling associëren met het gebruik van lsd in de jaren zestig. "Ik hoop dat we de politieke verschillen overstijgen om het menselijk leed te verminderen."

'Mensen zijn wanhopig op zoek naar een behandeling'

De experts waren zonder uitzondering positief over de eerste resultaten van verschillende onderzoeken.

Eric Vermetten, hoogleraar psychiatrie in Leiden, zegt dat er een "enorme behoefte" is om de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS) te vernieuwen en te verbeteren. Bij de behandelmethoden met MDMA, waar hij onderzoek naar doet, is dat het geval. "Patiënten verbeteren echt", zegt Vermetten.

Hij noemt de drug een "veilig en prettig" middel, mits die op een juiste manier met geschoolde therapeuten wordt gebruikt. Vermetten constateert wel dat er nog steeds een zweem van koudwatervrees rond het medisch gebruik van MDMA hangt. "Er is een nieuwe branding van MDMA als geneesmiddel nodig."

Robert Schoevers, hoogleraar psychiatrie in Groningen, pleit voor een breed onderzoek naar de werking van psychedelica om de ziekste groep te helpen. Dat zijn mensen die lijden aan depressies, PTSS, chronische pijn, verslaving of een eetstoornis.

"Alleen al de groep met een depressie die we niet kunnen helpen, bestaat uit 40.000 tot 50.000 mensen", zegt Schoevers. Het duurt meestal jaren voordat een middel of behandeling wordt goedgekeurd. "Ondertussen zijn mensen wanhopig op zoek naar een behandeling. Het risico op incidenten waarbij dingen misgaan groeit."

Voor dat onderzoek denkt Schoevers 200 miljoen euro nodig te hebben. Universiteiten of andere instellingen hebben dat geld niet en dus wendt hij zich tot de politiek.

'Dat is toch de wereld op zijn kop?'

Jolien Veraart, psychiater en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, doet onderzoek naar het gebruik van ketamine als antidepressivum. Zo'n 20 tot 30 procent van de mensen met een depressie geneest hier niet van, zegt Veraart.

Van de tweehonderd patiënten die zij met ketamine behandelt, zegt 40 procent verder te willen. "Patienten die stoppen, vallen vaak terug", zegt Veraart.

Ze hoopt dat de overheid de regie pakt bij de verdere ontwikkeling van deze medicijnen. "Dit is nog geen geregistreerd middel, dus het wordt niet altijd vergoed. Dat is een enorm probleem", vertelt Veraart. De neusspray met ketamine en de behandeling kosten per patiënt zo'n 10.000 euro per jaar. Nu bepalen zorgverzekeraars welke instellingen het middel mogen gebruiken.

Daar gaat het volgens Veraart fout, want deze manier is volgens haar niet efficiënt. "Dat is toch de wereld op zijn kop?", riep Kamerlid Haan verbaasd. Veraart knikte instemmend.