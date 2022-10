Premier Mark Rutte is de enige constante factor in de Haagse politiek sinds de Groningse gaswinning onder een vergrootglas ligt. Hij getuigde donderdag voor de enquêtecommissie. De commissieleden wilden vooral horen hoe groot zijn rol precies was en is. Rutte liet vooral blijken dat hij niet aan de knoppen zit.

"Voor alles geldt dat er een vakminister verantwoordelijk is", vertelde Rutte. Hij is er als premier om leiding te geven aan de ministers, maar niet om ze instructies te geven. De regie overnemen is ook niet de bedoeling, benadrukte hij.

Bij de grote onderwerpen is hij wel betrokken als premier. In een coördinerende rol en soms in een sturendere rol. Die laatste positie neemt hij in "op het moment dat het nodig is". "Dat is soms een tikje hinderlijk", vindt Rutte.

Zo heeft hij zich in 2018 bemoeid met de ontwikkeling van een nieuw schadeprotocol en in 2020 met de versterkingsoperatie. Hij wilde in beide gevallen proberen de boel te versnellen.

Het is typerend voor de aanpak van de premier. Rutte maakt zijn rol bij crises vaker kleiner.

Rutte probeert plooien af en toe glad te strijken

Verder zat de premier niet veel aan de knoppen. Zo was Rutte niet betrokken bij de bestuursakkoorden die met de regio werden gesloten. Dat is volgens de minister-president echt een taak van de vakministers.

"Het kan hoogstens een keer zo zijn dat - als het ergens vastloopt - ik de vraag krijg: 'Joh, bel die nog even op om een duw te geven.' Dan doe ik dat braaf", zei Rutte.

Een dergelijk beeld schetste hij ook al over zijn betrokkenheid bij het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. In november 2020 werd de premier verhoord door een parlementaire ondervragingscommissie.

De minister-president zei toen dat zijn ministerie van Algemene Zaken maar klein is tussen de andere kolossale departementen. Als er iets fout gaat op het ministerie Financiën, gaan Rutte en zijn ambtenaren daar de boel niet overnemen. "Dat willen we ook niet", zei hij.

Ernst van de situatie drong pas laat tot Rutte door

Verder bleek donderdag uit het verhoor dat de ernst van de situatie in het aardbevingsgebied pas laat tot Rutte doordrong. In de zomer van 2017 bracht hij pas voor het eerst een bezoek aan de regio dat helemaal in het teken van de gaswinning stond.

In 2019 verantwoordde hij zich voor het eerst in de Tweede Kamer tijdens een gaswinningsdebat. "Dat is niet bewust gebeurd, maar het was vaak dat de vakminister daar sprak. Achteraf dacht ik wel: dat had ik veel eerder moeten doen", zei Rutte.

Rutte schrok pas vijf jaar later van 'bizar hoge' winning in 2013

Maar het opvallendste moment in het verhoor van donderdag was zijn reactie op de hoge gaswinning in 2013. De premier realiseerde zich pas in 2018 dat de gaswinning in 2013 "bizar hoog" was, verklaarde hij. "In 2018?", vroeg commissielid Peter Kwint voor de zekerheid.

Voor veel Groningers is die hoge winning in dat jaar nog steeds een open wond. Ondanks het advies van de toezichthouder om de productie in 2013 vanwege de veiligheidsrisico's zo snel en zo veel mogelijk terug te schroeven, werd de kraan juist verder opengedraaid.

“Dat was een dreun in het gezicht.” Premier Mark Rute

In dat jaar werd bijna 54 miljard kuub gewonnen. Sinds 1981 was er niet meer zoveel gas gewonnen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is een van de grote vragen waar de commissie antwoord op probeert te krijgen.

De hoge winning werd begin 2014 al wel besproken in de ministerraad, herinnerde Rutte zich. Ook had hij in dat jaar wel zijdelings meegekregen dat de onvrede in de regio groot was.

Toch drong de pijnlijke situatie pas vijf jaar later echt tot hem door, nadat hij een interview met oud-toezichthouder Jan de Jong in het Dagblad van het Noorden had gelezen. "Dat was een dreun in het gezicht."

Verhoor verliep moeizaam, Rutte was slecht voorbereid

Het bijna vijf uur durende verhoor met de premier verliep verder moeizaam. Rutte moest veel details opzoeken in de map met notulen die voor hem op tafel lag. Daardoor was het voor de commissieleden ingewikkeld om goed door te vragen.

Rutte zei vaak dat hij bepaalde gebeurtenissen "niet heeft kunnen reconstrueren". Ook wist de premier meerdere keren niet meer wat er precies besproken was in de minsterraden. "Dat moet ik even terugkijken", zei hij.

Zo kon de minister-president zich niet meer herinneren wanneer hij van toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken) hoorde dat die de gaskraan wilde dichtdraaien, terwijl dit een historisch besluit was. Het net gesloten coalitieakkoord kon bij wijze van spreken al de prullenbak in.

Dat Rutte niet veel antwoorden kon geven, leidde tot irritatie bij de commissieleden. "U heeft nu een aantal keren aangegeven dat u de notulen van de ministerraad erop zou moeten naslaan. Wij gaan ervan uit dat u die heeft betrokken in de voorbereiding op dit verhoor", zei Stieneke van der Graaf op een gegeven moment.

Het verhoor zal het beschadigde vertrouwen van de gedupeerde Groningers geen goed hebben gedaan. Volgens de premier gaat het vertrouwen voorlopig ook niet herstellen. "Dat is -30 of -100."