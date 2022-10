Het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer stelt voor om Thierry Baudet (FVD) zeven dagen te schorsen als Kamerlid, omdat hij weigert om neveninkomsten van bijna 75.000 euro op te geven. Het is nog niet eerder voorgekomen dat het College voorstelt om een Kamerlid te schorsen.

De Tweede Kamer kent het instrument pas sinds kort. Eerder kon een Kamerlid alleen voor één dag worden uitgesloten. Dat is in 1950 voor het laatst gebeurd, zegt parlementair historicus Bert van den Braak.

Baudets heeft inkomsten uit de verkoop van zijn boeken achtergehouden. Uit onderzoek van NU.nl in februari 2021 bleek dat hij daarmee in 2020 85.000 euro verdiende via zijn bedrijf THPB Media B.V. Kamerleden zijn verplicht om nevenfuncties, giften en extra inkomsten in een openbaar register te melden. Baudet weigert dat te doen.

De FVD-leider werd in maart berispt door het onafhankelijke College, dat door de Kamer zelf is ingesteld. En hij werd verzocht om zijn neveninkomsten alsnog te melden. Ook toen weigerde hij. Omdat hij al eerder berispt is, valt de voorgestelde straf voor Baudet zwaarder uit dan voor twee van zijn collega's.

Het College adviseert namelijk ook om twee andere Kamerleden van FVD, Freek Jansen en Gideon van Meijeren, te berispen. Ook zij hebben hun nevenfuncties en eventuele inkomsten hieruit niet goed opgegeven.

FVD'ers hebben volgens college niet meegewerkt aan onderzoek

Het college merkt op dat de FVD'ers "op geen enkele wijze hebben meegewerkt aan het onderzoek". Zij zijn herhaaldelijk in de gelegenheid gesteld op de beschuldigingen te reageren, maar hebben daarvoor "niet de moeite genomen". Daarmee geven ze er blijk van "niet of onvoldoende in te zien dat zij de voor Kamerleden geldende regels, te weten in dit geval de registratieplicht, ook dienen na te komen".

Het gaat alleen nog om een voorstel: de Tweede Kamer stemt er dinsdag over. Als een meerderheid voor stemt, mag Baudet zeven dagen niet meedoen aan debatten in de Tweede Kamer en andere activiteiten van de Kamer. Hij mag dan nog wel stemmen. Daarnaast moet hij voortaan zijn neveninkomsten opgeven, net als Jansen en Van Meijeren.

Het College van onderzoek integriteit is ingesteld op 1 april 2021. Het behandelt klachten over schendingen van de gedragscode die geldt voor Kamerleden.