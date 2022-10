Het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer stelt voor om Thierry Baudet zeven dagen te schorsen als Kamerlid. Dit vanwege zijn weigering om neveninkomsten op te geven van bijna 75.000. Het is zeer zeldzaam dat het college voorstelt om een Kamerlid te schorsen.

Het college adviseert ook om twee andere Kamerleden van Forum voor Democratie Freek Jansen en Gideon van Meijeren te berispen. Ook zij hebben hun nevenfuncties en eventuele inkomsten hieruit niet goed opgegeven.

In Baudets geval gaat het om inkomsten die hij krijgt uit de verkoop van zijn boeken. Uit onderzoek van NU.nl in februari vorig jaar bleek dat hij in 2020 hiermee 85.000 euro verdiende via zijn bedrijf THPB Media bv. Kamerleden zijn verplicht om nevenfuncties, giften en extra inkomsten in een openbaar register te melden. Baudet weigert dit te doen.

De FVD-leider kreeg in maart van het onafhankelijke College van Onderzoek Integriteit, dat door de Kamer zelf is ingesteld, een berisping en de aanwijzing om zijn neveninkomsten alsnog te melden. Ook toen bleef hij volharden in zijn weigering.

Het gaat alleen nog om een voorstel, de Tweede Kamer stemt hierover op dinsdag. Eerder dienden acht fracties een klacht in tegen de fractievoorzitter van Forum voor Democratie.