Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) sprak zich woensdag in zijn verhoor fel uit over de houding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het bedrijf van Shell en ExxonMobil is begin dit jaar een rechtszaak gestart over kosten van de schadeafhandeling en versterkingsoperatie.

"Ik was razend, dat ben ik eigenlijk nog steeds", zei Vijlbrief tegen de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen. "Ik vind gewoon dat ze moeten betalen." Zowel de Staat als de aandeelhouders van de NAM "hebben plezier gehad" van de gaswinning. "Dus staan we samen aan de lat."

Er is al lange tijd onenigheid tussen het ministerie en de NAM. Het bedrijf weigert de kosten te betalen die niet direct het gevolg zijn van de aardbevingen.

Voor Vijlbrief getuigde NAM-directeur Johan Atema. Toen hij in 2018 aan het roer kwam te staan was al besloten dat de versterkingsoperatie in publieke handen zou komen. Ook stond de NAM al op afstand van de schadeafhandeling en was duidelijk dat de gaskraan dicht zou gaan.

NAM-directeur: 'Aansprakelijkheid niet mengen met ruimhartigheid'

Volgens Atema houdt het ministerie zich niet aan de gemaakte afspraken. Hij benadrukte dat de NAM aansprakelijk is en blijft voor de gevolgen van de aardbevingen.

"Je moet aansprakelijkheid niet mengen met ruimhartigheid", meent Atema. De NAM wil dat de versterkingsoperatie wordt uitgevoerd voor de veiligheid. "Het is ook een gebiedsvernieuwing en weet ik het allemaal geworden", zei de directeur. Daardoor is het volgens hem "bijna onuitvoerbaar" geworden.

Dit is volgens Vijlbrief de kern van de onenigheid. De NAM wil alleen betalen voor de veiligheid, maar niet voor al "die andere tierlantijnen". "Mijn stelling is dat die tierlantijnen onderdeel zijn van het probleem."

NAM is het niet eens met gebiedsgerichte aanpak

Uit het verhoor van Atema werd opnieuw duidelijk dat de NAM geen voorstander is van de versterkingsaanpak van het kabinet. Op dit moment wordt er gebiedsgericht gewerkt. Dat betekent dat niet de meest onveilige huizen verspreid over de regio als eerst worden aangepakt, maar dat hele straten of wijken in één keer worden versterkt.

De NAM ziet liever dat het allereerst om de veiligheid draait. Bovendien zou het ministerie te oude normen voor de veiligheid hanteren. Door de nieuwe inzichten zouden er veel minder huizen versterkt hoeven te worden, meent Atema.

“De dorpen zijn klein, mensen weten van elkaar wat ze hebben gekregen.” Hans Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw

Vijlbrief deelt de mening van de NAM niet. Volgens hem ontstaan er te grote verschillen in een dorp als je steeds volgens andere normen werkt. "Dan veroorzaak je alleen maar enorme ellende in de sociale cohesie. De dorpen zijn klein, waardoor mensen van elkaar weten wat ze hebben gekregen en wat niet", zei de staatssecretaris.

Daarnaast worden acuut onveilige situatie die kunnen ontstaan na een beving sowieso direct aangepakt, legde hij uit.

NAM wil voor betalen rekeningen eerst aan tafel met ministerie

"Je kunt mij een rekening sturen over de veiligheid van de versterking. Je kunt mij niet zonder nieuwe afspraken een rekening sturen over gebiedsvernieuwing. Dan wil ik eerst om de tafel", zei Atema. Vijlbrief liet weten dat hij hiervoor openstaat. Op dit moment worden er verkennende gesprekken gevoerd tussen ambtenaren en de NAM.

Naast de rechtszaak over het betalen van de kosten is er ook onenigheid tussen de Staat en de NAM over hoe het bewijsvermoeden wordt toegepast. In een bepaald gebied hoeven gedupeerden als ze schade hebben niet meer te bewijzen dat het een gevolg is van de bevingen. De NAM vindt dat deze regeling geldt voor een te groot gebied.

"Hier word ik dus ook razend van", zei Vijlbrief. "We hebben dit ingevoerd om mensen een stevigere positie te geven. Dan past het toch niet om als veroorzaker van de schade te gaan zeuren over waar dit wordt toegepast? Het is toch opvallend dat er erg veel scheuren zijn gekomen na de gaswinning en daarvoor niet? Dan ben ik er wel een beetje klaar mee."