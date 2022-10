Johan Remkes betreurt het misverstand dat is ontstaan over een lijst van boerenbedrijven die de meeste stikstof uitstoten, de zogenoemde piekbelasters. De bemiddelaar zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat het ministerie van Landbouw over zo'n lijst zou beschikken.

Maar volgens dat ministerie bestaat die lijst van zwaarste belasters helemaal niet. Er zou alleen een anonieme data-analyse zijn waarin is berekend hoeveel bedrijven er zouden moeten stoppen om aan de stikstofdoelen te voldoen,

De verantwoordelijke minister, Christianne Van der Wal, zei het dinsdag te betreuren dat er nu een beeld is ontstaan dat haar ministerie weet welke bedrijven moeten stoppen, verhuizen of omschakelen. "Want dit brengt weer onrust bij boeren. Die denken: zou ik dat zijn?", reageerde ze bij de NOS.

Remkes ging daarop door het stof. "Ik verkeerde ten onrechte in de veronderstelling dat er een lijst was van piekbelasters, zoals bedoeld in het rapport. Als de minister aangeeft dat dat niet het geval is dan heeft zij volkomen gelijk want dat zal afhankelijk zijn van nog te maken keuzes door het kabinet. Ik betreur het misverstand dat hierover is ontstaan door mijn uitspraken", zei hij.

In zijn vorige week verschenen rapport adviseerde Johan Remkes om de stikstofuitstoot van de 500 tot 600 grootste piekbelasters zo snel mogelijk te beëindigen. Het kabinet komt vrijdag met een eerste reactie op het rapport.

Premier en ministers gaan ontbijten met boerenleiders

In aanloop naar die reactie gaan premier Rutte en de ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Adema (Landbouw) woensdagochtend in gesprek met een groep boerenleiders tijdens een ontbijt op het Catshuis in Den Haag. Voor de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van diverse boerenorganisaties, bevestigde de woordvoerder van Rutte.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) liet dinsdag weten bij het ontbijt aan te schuiven. "Wij hebben besloten dat we er allemaal heengaan", zei FDF-voorman Mark van den Oever. Hij trok vooraf alvast enkele "rode lijnen" in het stikstofbeleid waar hij en zijn achterban "nu niet en nooit niet overheen zullen gaan". Gedwongen onteigening of intrekking van vergunningen van boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten op natuurgebieden blijft onbespreekbaar voor FDF.