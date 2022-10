Een harddrug als medicijn? Er worden al testen gedaan in Nederland, maar vooralsnog op kleine schaal en gefinancierd vanuit het buitenland. Coalitiepartijen willen dit verder onderzoeken, maar dat duurt nog jaren. Donderdag spreekt de Kamer met experts over therapeutisch en medisch gebruik van psychedelica, zoals MDMA, de werkzame stof in XTC.

Het gebeurt zelden dat de wetenschappelijke kant van drugsonderzoek en die van de politiek samenkomen. "Bijzonder", noemt Tijmen Bostoen dit moment dan ook.

Bostoen is een van de experts die de Kamer vandaag bijpraat over het gebruik van MDMA als medicijn. Hij werkt als psychiater bij ARQ Centrum 45 en behandelt patiënten die kampen met een heftige vorm van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

In zijn geval zijn dat patiënten, of de kinderen daarvan, die hebben geleden in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook veteranen, agenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel die heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt. "Moeilijk te behandelen PTSS", vat Bostoen het samen.

Er is een spanningsveld. Enerzijds staat MDMA op lijst 1 van de Opiumwet. Daar staan alle door de overheid verboden middelen die worden getypeerd als harddrugs met "een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid". Op lijst 2 staan softdrugs die worden gekwalificeerd als minder risicovol, zoals cannabisproducten.

Anderzijds wil deze coalitie "in het kader van de volksgezondheid" de voor- en nadelen van medicinaal gebruik van MDMA laten onderzoeken via een nog in te stellen commissie.

Als medicus kijkt Bostoen naar de resultaten van zijn onderzoek. Er ligt in zijn beroepssfeer ook geen taboe op het gebruik van MDMA. "De werking weegt op tegen de bijwerkingen. Natuurlijk denk ik dat we hiermee verder moeten gaan. Dat zal ik de Kamer ook vertellen. Op politiek niveau spelen misschien weer heel andere vragen."

'Onderzoeksresultaten leken te mooi om waar te zijn'

Sinds 2016 doet Bostoen onderzoek naar de werking van MDMA bij therapeutische sessies. In dat jaar ontmoette hij samen met collega Eric Vermetten, hoogleraar psychiatrie in Leiden en ook als expert aanwezig in de Kamer, de Amerikaanse onderzoeker Rick Doblin. Doblin doet al sinds de jaren tachtig onderzoek naar hoe hallucinerende drugs (kortweg psychedelica) als geneesmiddel gebruikt kunnen worden.

"Eric en ik dachten: moeten we dit serieus nemen? De onderzoeksresultaten leken te mooi om waar te zijn", zegt Bostoen over die eerste ontmoeting.

Hij raakte overtuigd en begon zo een eigen onderzoek, gefinancierd door de Amerikaanse stichting van Doblin; Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS). "De groep patiënten bij wie we deze methode nu toepassen heeft in Nederland alle behandelingen al gehad, maar niets werkte. We zien echt wonderlijke dingen gebeuren die we niet eerder hebben meegemaakt."

Door de drug zijn patiënten beter in staat naar zichzelf te kijken. Zonder gevoelens van schaamte of andere blokkades, legt Bostoen uit. "In normale therapeutische sessies zie je dat inzichten en vooruitgang met horten en stoten komen. Met de sessies van MDMA krijgen patiënten het ene inzicht na het andere. Ze gaan steeds een laag dieper."

Inmiddels krijgt Bostoen veel verzoeken van patiënten die ook behandeld moeten worden, maar vanwege de schaarse plekken moet hij die afwijzen.

'Totaal andere setting dan met pilletje op naar een feestje'

Bostoen hamert erop dat de werelden van recreatief gebruik van partydrugs, zoals xtc, en die van medicinaal gebruik strikt gescheiden zijn.

"Wij doen alles in een gecontroleerde omgeving waarbij de patiënt de hele dag wordt ondersteund door getrainde therapeuten en begeleid in het proces. Ook zijn de drie MDMA-sessies een onderdeel van een intensieve psychotherapeutische behandeling. De MDMA komt van een farmaceut. Dat is een totaal andere setting dan wanneer je met een pilletje op naar een feest gaat."

Die strenge scheidslijn is ook van belang voor de veiligheid van de wetenschap, zegt Bostoen. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat de opkomst van partydrugs de deur voor medisch onderzoek dichtgooit.

Het gebeurde met MDMA. Het middel werd al in 1912 ontdekt, maar in de jaren zeventig werd er pas onderzoek gedaan naar de psychedelische effecten. Dat speelde zich vooral af in de Verenigde Staten. Tot 1985, want toen werd de drug populair in het uitgaansleven en werd het middel door de politiek verboden.

Bostoen: "Ik zou ook niet zeggen dat MDMA ongevaarlijk is. Bij kwetsbare mensen kan MDMA bijvoorbeeld problemen veroorzaken met de bloeddruk en het hartritme."

'Zou helpen als kabinet geld beschikbaar stelt'

De Amerikanen zijn een stuk verder in onderzoek naar medicinaal gebruik van MDMA. Ook Bostoens onderzoek wordt gefinancierd door de Amerikaanse stichting MAPS van Doblin. Die krijgt haar geld weer van private donoren.

"Het zou helpen als er vanuit onze overheid geld beschikbaar wordt gesteld zodat wij ons onderzoek kunnen verdiepen", zegt de psychiater. "Wij hebben belangrijke, verdere onderzoeksvragen. Bijvoorbeeld voor jongeren met hevige trauma's. Maar er is ook geld nodig voor opleidingen gericht op deze specifieke behandelingen en goede faciliteiten. Het is niet makkelijk om aan onderzoeksgeld te komen."

Meestal worden nieuwe behandelmethodes of medicijnen ontwikkeld door de farmaceutische industrie. Die willen er geld aan verdienen. In het geval van de behandeling van Bostoen zijn er slechts drie sessies per patiënt met MDMA. "Er komen maar weinig middelen op de markt waarvan het patent allang verlopen is en die je maar drie keer aan een patiënt geeft", weet de onderzoeker. Een investering vanuit de farmacie ligt dus niet voor de hand.