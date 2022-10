De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) presenteert woensdag het tweede rapport over de coronacrisis. Dit keer worden de vaccinatiestrategie, de mondkapjesplicht, de scholensluiting en de avondklok onder de loep genomen. Maar wat is er eigenlijk gebeurd met het eerste onderzoeksrapport?

Midden in de coronacrisis werden premier Mark Rutte en toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge regelmatig om een reflectie gevraagd. Hoe gaat het volgens het kabinet zelf?

Er kwamen summiere antwoorden. Voor een uitgebreider verhaal werd steevast naar het aangekondigde OVV-onderzoek verwezen.

Die onderzoeken komen in drievoud. Het eerste deel verscheen al in februari. Vandaag gaat het in deel twee over de periode van september 2020 tot juli 2021. Het derde onderzoek behelst de periode daarna.

'Beginnen dadelijk weer van nul af aan'

Leert het kabinet ook van de gemaakte fouten? Voor het antwoord op die vraag kunnen we al kijken naar de in totaal tien aanbevelingen die de OVV deed in zijn eerste rapport. Het kabinet beloofde ze allemaal over te nemen.

Maar daar lijkt het fout te gaan. Afgelopen zomer concludeerde Jeroen Dijsselbloem, toen voorzitter van de onderzoeksraad en inmiddels burgemeester van Eindhoven, dat het kabinet in zijn ogen draalt met het opvolgen van de adviezen.

Hij begreep niet dat de wet waarin de coronamaatregelen worden opgenomen nog niet klaar is. "De tijdelijke wet voor de coronamaatregelen is vervallen, maar er is niets voor in de plaats gekomen. We beginnen dadelijk weer zo'n beetje van nul af aan", zei Dijsselbloem eind juni in een interview met de Volkskrant.

Rutte was onzichtbaar bij eerste reactie

De OVV heeft afgelopen zomer alle tien de aanbevelingen nog eens opgesomd en gekeken of het kabinet ze inderdaad heeft opgevolgd zoals beloofd.

Allereerst constateert de raad dat Rutte onzichtbaar was bij de reactie op het eerste rapport. "Het was een landelijke crisis waarbij de minister-president formeel de leiding heeft genomen", zei Dijsselbloem daar in de Volkskrant over. "Hij was voorzitter van de belangrijkste overleggen en was het gezicht naar buiten, de belangrijkste minister. Maar als het dan gaat om verantwoording afleggen, terugkijken en lessen trekken voor de toekomst, ontbreekt zijn naam."

Verder wordt duidelijk dat het kabinet weliswaar de ambitie heeft de aanbevelingen over te nemen, maar dat er "meer concrete invulling" nodig is. Er zijn nog veel open eindjes. Sommige aanbevelingen worden door het kabinet deels of niet opgevolgd, schrijven de onderzoekers.

Het schrijnendst is de conclusie over de verpleeghuizen. Bewoners en zorgpersoneel zijn de eerste maanden over het hoofd gezien doordat de focus op de benarde ic-capaciteit lag. Zo voltrok zich "een stille ramp", luidde de harde conclusie. Het kabinet is het daar niet mee eens. Er werd immers besloten een bezoekverbod in te stellen.

Kabinet werkt aan nieuwe coronawet

Niet alle aanbevelingen kunnen al worden doorgevoerd. Het kabinet wil de huidige gezondheidswet - de Wet publieke gezondheid (Wpg) - coronaproof maken met drie grote wijzigingen.

De eerste wijziging, waarin het onder meer mogelijk wordt gemaakt om landelijke maatregelen te nemen om de crisis tegen te gaan, ligt inmiddels bij de Tweede Kamer om behandeld te worden.

Deel twee regelt een sterkere positie voor de minister van Volksgezondheid, zodat hij slagvaardig kan optreden als er een epidemie uitbreekt. De GGD's moeten dan bijvoorbeeld beter worden aangestuurd. Die wijziging stuurt het kabinet op zijn vroegst begin volgend jaar naar de Kamer.

"Het kan eigenlijk niet dat de minister van VWS nog steeds geen bevoegdheid heeft om tegen ziekenhuizen of de GGD's te zeggen wat er moet gebeuren in een crisissituatie", zei Dijsselbloem daar afgelopen zomer over in de Volkskrant.

De derde en laatste aanpassing moet het makkelijker maken om gegevens uit te wisselen. Deze wijziging staat nog niet in de agenda. Tussen beloven en uitvoering zit kennelijk nog een hele wereld.

Woensdag zullen er in ieder geval nieuwe aanbevelingen bij komen. Of het kabinet die ook echt opvolgt, moet blijken.

Rutte is niet per se groot voorstander van eindeloos terugkijken. "Je moet op een gegeven moment ook weer door naar de toekomst", zei hij in een reactie op de kritiek van Dijsselbloem. "Anders zijn we alleen nog maar aan het terugkijken en aan het stilstaan."