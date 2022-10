Esther Ouwehand, leider van de Partij voor de Dieren, trekt zich tijdelijk terug uit de Tweede Kamer. Ze is overbelast, meldt haar partij in een verklaring op de website. Christine Teunissen neemt het voorzitterschap van de fractie waarschijnlijk tot eind januari op zich. Daarna denkt Ouwehand weer aan het werk te kunnen.

"Wie strijdt tegen roofbouw op de aarde, doet er goed aan om óók onder ogen te zien wanneer er roofbouw plaatsvindt op haarzelf", schrijft Ouwehand in een verklaring op Twitter. Ze noemt het "geen gemakkelijk besluit" om zich ziek te melden, maar zegt het belangrijk te vinden om "tijdig in te grijpen" en erger te voorkomen.

Ouwehand is niet de eerste in de Tweede Kamer die ziek is geworden door de hoge werkdruk. Rens Raemakers van D66 en oud-CDA'er Pieter Omtzigt moesten wegens burn-outs al eerder terugtreden. Als Kamerleden ziek zijn, kunnen ze tijdelijk vervangen worden. Eva Akerboom wordt volgens de partij "zo snel mogelijk beëdigd". Zij wordt dan tijdelijk het vijfde Kamerlid, ter vervanging van Christine Teunissen, die het fractievoorzitterschap op zich neemt.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp zei al eerder meer te willen doen aan de hoge werkdruk die Kamerleden ervaren. De Kamer telt inmiddels twintig fracties, waardoor debatten vaak tot laat in de avond duren. Bovendien voeren Kamerleden van kleinere fracties vaak het woord op veel verschillende onderwerpen, waardoor ze tal van dossiers moeten volgen.

In 2015 en 2016 was Ouwehand ook al elf maanden uit de running vanwege een burn-out. Ze is sinds 2019 fractievoorzitter van haar partij. Die rol heeft ze twee keer eerder tijdelijk bekleed vanwege ziekte van Marianne Thieme.