De Omgevingswet dreigt voor de zoveelste keer uitgesteld te worden. Het ICT-adviescollege van de Eerste en Tweede Kamer zegt dat ICT-systeem achter de wet nog "forse beperkingen" kent. Dat brengt risico's met zich mee.

Het plan van het kabinet is nog altijd om de Omgevingswet op 1 januari in te laten gaan. Volgens het ICT-college kan dit wel, maar dan moet de overheid wel alles op alles zetten om de systemen op orde te krijgen.

Daarvoor is nog maar weinig tijd, waarschuwt het college. Een andere optie is daarom opnieuw uitstel. Van bijvoorbeeld een half jaar. Dat geeft volgens de adviseurs ruimte voor een "fundamentele heroriëntatie", oftewel: tijd om de boel nog eens goed door te lichten.

De Omgevingswet is in 2015 en 2016 al goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Met de nieuwe wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen. Daardoor zou het straks bijvoorbeeld makkelijker moeten worden om een bouwproject te starten.

De invoering loopt tot nu toe steeds vertraging op. Dat komt doordat het ICT-systeem achter de wet maar niet naar behoren werkt. Dat zou met name komen doordat de techniek achter het systeem veel te complex is.

In de komende weken debatteert de Eerste Kamer over de Omgevingswet. Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) besluit op 1 november over de invoeringsdatum van de wet.