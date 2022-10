Ministers pakken steeds vaker het regeringsvliegtuig. Ook vliegt het toestel vaker leeg heen en weer. Dat meldt RTL Nieuws dinsdag op basis van eigen onderzoek.

Volgens de nieuwssite voerden piloten in de eerste acht maanden van dit jaar 56 vluchten uit met het vliegtuig. Dat is veel meer dan de 43 vluchten in 2019 en de 33 vluchten in 2018.

In 2020 en 2021 stond het regeringsvliegtuig veel vaker aan de grond. De oorzaak daarvan is de coronapandemie, waardoor ook ministers minder vaak reisden.

Volgens RTL Nieuws gaat het vaak om relatief korte vluchten binnen Europa. Ook naar bijvoorbeeld Parijs of Luxemburg, bestemmingen die goed per trein of auto te bereiken zijn.

Het kabinet stelde begin dit jaar zelf als doel om het vliegen over korte afstanden te ontmoedigen. Het doel daarvan is om de uitstoot van CO2 door de luchtvaart te verminderen.