Geld heeft het volgens oud-minister Eric Wiebes (Economische Zaken) in 2018 niet gewonnen van de veiligheid bij het nemen van een besluit over de gaswinning. "Het is een fata morgana te denken dat het bepalen van de winning op nul een aantrekkelijk idee is", zei Wiebes maandag. Hij is het eerste kopstuk dat in deze slotweek van de parlementaire enquête verhoord wordt.

Wiebes was verantwoordelijk voor het gasdossier van oktober 2017 tot begin 2021. Hij nam in deze periode twee besluiten die beide om verschillende redenen veel teweegbrachten.

Eind maart 2018 besloot Wiebes dat de gaskraan in Groningen dicht zou gaan. Het historische besluit zorgde voor lof. Tegelijkertijd zette Wiebes de versterkingsoperatie op pauze. Dit besluit leidde tot grote onrust en woede in Groningen, bij inwoners die daardoor nog langer moesten wachten op een versterkingsadvies en bij regionale bestuurders.

In het ruim vijf uur durende verhoor ging het maandag onder meer over deze twee cruciale momenten. Later op de dag getuigde ook zittend minister Wopke Hoekstra. Hij werd verhoord in zijn rol als minister van Financiën van 2017 tot 2022.

Wiebes: 'Het moest rücksichtslos anders'

Wiebes had al snel door dat hij eigenlijk niet aan de knoppen zat, vertelde hij aan de commissieleden. De schadeafhandeling en versterking lag toen nog bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

De belofte van het kabinet om Groningen veilig te maken "was heel ver uit zicht", zei Wiebes. Daarbovenop werd Zeerijp begin januari 2018 getroffen door een zware aardbeving. "Het moet rücksichtslos anders", dacht hij toen.

“Rutte ondersteunde het idee bijna vanaf het begin” Eric Wiebes, oud-minister van Economische Zaken

Het stoppen van de gaswinning was "geen creatieve gedachte", maar in de ogen van Wiebes "klinkklare logica". Hij besprak het plan met premier Mark Rutte en toenmalig minister van Financiën Hoekstra.

"Rutte ondersteunde het idee bijna vanaf het begin", zei Wiebes. Ook Hoekstra kon de gedachtegang van Wiebes volgen, vertelde hij tijdens zijn verhoor. Het plan werd in de daaropvolgende maanden uitgewerkt. De meeste andere ministers hoorden het pas later. Hun zorgen waren ook groter; wat voor gevolgen zou dit besluit hebben voor hun begroting?

'Iedereen had verdomde goed door dat het geld ging kosten'

In tabellen die naar de ministers waren gestuurd, was de gaswinning afgezet tegen de kosten van de versterkingsoperatie en schadeafhandeling. Hoewel topambtenaar Sandor Gaastra eerder verklaarde dat Wiebes dit financiële argument nodig had om zijn collega's te overtuigen in te stemmen met het nulscenario, ligt dit volgens Wiebes en Hoekstra anders.

Het ging logischerwijs veel over geld, vertelde Wiebes. "Ik zette een van de langjarige inkomstenbronnen van het Rijk onder druk. Iedereen had verdomde goed door dat dat geld ging kosten. De winning doorzetten was aanzienlijk aantrekkelijk. Dus geld heeft niet gewonnen van de veiligheid", zweerde hij.

Uit de tabellen die naar de ministerraad waren gestuurd blijkt dat het nulscenario pas op de lange termijn verlieslijdend was ten opzichte van een hoger niveau van winning. Voor de eerste jaren zou het wel een positief effect hebben.

Maar ook Hoekstra zweert dat er geen directe koppeling was tussen het inperken van de kosten en het besluit om de gaskraan dicht te draaien. Hij legt uit dat de kosten voor de versterking niet onder het uitgavenplafond van de begroting vallen, maar in de staatsschuld lopen. Dit betekent dat er geen dekking voor gevonden hoeft te worden in de begroting.

Wiebes baalt dat pauzeknop eigen leven is gaan leiden

In de periode na Wiebes' besluit ontstond vervolgens onduidelijkheid over de versterkingsoperatie. In de Kamerbrief stond dat er "geen onomkeerbare stappen" zouden worden gezet. Achteraf had Wiebes dit liever duidelijker verwoord. "Veel mensen dachten dat het helemaal was stilgezet", zei Wiebes.

Dit was volgens hem niet het geval. Voor twee groepen huizen ging de versterking door, maar één groep moest langer wachten. Deze mensen hadden nog geen versterkingsadvies gekregen. Het leek Wiebes beter om eerst te kijken of deze huizen wel versterkt moesten worden.

"Als je deze huizen veroordeelt tot sloop, terwijl een deel niet gesloopt hoeft te worden, dan nemen die huizen capaciteit in van huizen die wél onveilig zijn. Dan ben je bezig met het onveiliger maken van de regio", vertelde Wiebes.

Daarentegen zat deze groep mensen nog langer in onzekerheid, terwijl ze een paar maanden eerder al wel een brief op de mat hadden gekregen met de mededeling dat hun huis onveilig was.

Wiebes benadrukt continu dat veiligheid vooropstond

Daarnaast wilde Wiebes de versterking over een andere boeg gooien. De operatie werd toen gebiedsgericht aangepakt, maar hij wilde allereerst de onveilige huizen aanpakken. Dit viel verkeerd bij de regionale bestuurders. Zij hadden volgens de oud-minister hun eigen belangen, zoals verduurzaming en dorpsvernieuwing.

Achteraf zijn de huizen, na lang polderen, alsnog toegevoegd aan de lijst met adressen die mogelijk versterkt moesten gaan worden. Wiebes noemt de belangen die de regio had legitiem. "Geen kwaad woord erover, maar in mijn periode moest het gaan om veiligheid."

Hij bezocht in zijn periode van ruim drie jaar als minister verschillende gedupeerden. Onder hen bevond zich ook een oudere mevrouw die hem een scheur in de wand van de logeerkamer liet zien. Als haar dochter kwam logeren mocht zij in haar bed slapen en sliep ze zelf op de logeerkamer. Haar dochter mocht niet onder het puin komen, want zij was nog jong, vertelde de vrouw aan Wiebes.

"Dan ga je wel naar huis en denk je: dit kunnen we toch echt niet langer meer maken, potverdikkeme", zei Wiebes.