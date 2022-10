"Een overheidsfalen van on-Nederlandse proporties." Zo noemde toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken) de geschiedenis van de gaswinning in Groningen een maand na zijn aantreden in 2017. Hij ging voortvarend te werk en nam het radicale besluit om de gaskraan dicht te draaien, maar verspeelde al snel zijn krediet.

De enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning zal Wiebes deze ochtend verhoren over zijn handelen. Hij bijt het spits af van de zevende en laatste week van de openbare verhoren. Later in de week zal ook premier Mark Rutte worden verhoord.

Wiebes volgde Henk Kamp eind oktober 2017 op als minister van Economische Zaken. In die tijd lag de schadeafhandeling al een half jaar stil. De versterkingsoperatie was net met horten en stoten een beetje op gang gekomen.

De teller stond op enkele honderden versterkte woningen. Er werd verwacht dat meer dan twintigduizend huizen versterkt moesten worden.

De versterkingsoperatie was "een draak" geworden. Een beschrijving die Wiebes er terugkijkend eind zomer 2018 aan gaf in het programma Zomergasten.

Het moest anders, dacht hij al in het najaar van 2017. Eind maart 2018 nam Wiebes het radicale besluit: de gaskraan zou uiterlijk in 2030 dichtgaan. Maar hoe kwam dit besluit nou precies tot stand? Het is een van de vragen waar de enquêtecommissie een helder antwoord op probeert te krijgen

Is 12 miljard kuub gas winnen nog wel de moeite waard?

Eén ding is al duidelijk geworden: de oplopende kosten van de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie speelden een rol. Met alleen het argument voor de veiligheid van Groningers kwam Wiebes er niet. Zo vertelde topambtenaar van Economische Zaken Sandor Gaastra tijdens zijn verhoor.

Wiebes moest de andere ministers overtuigen om in te stemmen met het dichtdraaien van de gaskraan. De aardgasbaten zouden flink afnemen en dit zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor hun eigen begrotingen.

De gaswinning was in die jaren al afgebouwd van ruim 50 miljard kuub naar ruim 20 miljard kuub. De beving bij Zeerijp begin 2018 bracht het in een stroomversnelling. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde om de gaswinning nog verder te verlagen, naar 12 miljard kuub. Dit zou in die tijd ongeveer 1 miljard euro opleveren voor de staatskas. Daarentegen werden de kosten voor de versterkingsopgave en schadeafhandeling bij dit niveau geschat op 4 tot 6 miljard euro.

Door het afbouwen van de gaswinning naar nul zou de versterkingsoperatie fors kleiner worden, was het idee. Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken vonden deze aanname te optimistisch. Toch zette Wiebes door.

Verontruste en boze Groningers uit Westerwijtwerd plaatsen in 2019 een spandoek met de tekst 'Wiebes weg!' Verontruste en boze Groningers uit Westerwijtwerd plaatsen in 2019 een spandoek met de tekst 'Wiebes weg!' Foto: ANP

Pauzeknop van versterking had grote gevolgen

Het historische besluit kwam als een verrassing. In Groningen waren ze over het algemeen blij. Wiebes deed wat Kamp altijd voor onmogelijk had gehouden.

De sfeer sloeg al snel om. Wiebes zette enkele weken later de versterkingsoperatie op pauze. Waarom zou je huizen die nu misschien toch wel veilig zouden zijn, versterken of slopen?

Maar dit had grote gevolgen. Duizenden mensen hadden al te horen gekregen dat hun huizen bij een zware beving zouden kunnen instorten. Hun woningen stonden dus al op de lijst om gesloopt of versterkt te worden. Zij moesten nu opnieuw wachten op duidelijkheid.

Dit werd vooral zichtbaar in het dorpje Overschild. De versterking voor mensen aan de ene kant van de straat ging door. De overburen keken toe. Zij wisten niet meer waar ze aan toe waren.

Het leidde niet alleen tot grote onrust en woede bij inwoners van Groningen. Het besluit zette ook kwaad bloed bij de regionale bestuurders. In nog geen jaar tijd had Wiebes zijn krediet al verspeeld.

Het verhoorschema van deze week: Maandag: Oud-minister Eric Wiebes (EZ) en zittend minister Wopke Hoekstra (Nu Buitenlandse Zaken, eerder Financiën)

Dinsdag: Geen verhoren

Woensdag: NAM-directeur Johan Atema, oud-minister Stef Blok (EZ) en huidig staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw)

Donderdag: Shell-CEO Ben van Beuren en premier Mark Rutte

Vrijdag: Toezichthouder Theodor Kockelkoren en Kinderombudsman Margrite Kalverboer

Zoektocht naar onveilige huizen

Tot die tijd werd de versterking gebiedsgericht aangepakt. Niemand wist welke huizen precies onveilig waren. Daarom werden wijken in het kerngebied van de aardbevingen in één keer aangepakt. Bovendien was de regio al enorm ontwricht. Huizen stuk voor stuk aanpakken zorgde voor meer overlast.

Daar bracht Wiebes na de pauze verandering in. Het kabinet had de Mijnraad om advies gevraagd. Daaruit bleek dat vijftienhonderd woningen meteen versterkt moesten worden. In totaal ging het om ruim negenduizend woningen, deels vanwege gewekte verwachtingen.

Een belangrijke kanttekening was dat deze vijftienhonderd huizen nog wel opgespoord moesten worden. Dit komt doordat het gebruikte model alleen kan uitrekenen welk type huizen onveilig zijn. Het model kan niet bepalen om welke huizen het precies gaat.

Uiteindelijk volgt in november 2018 een nieuw plan van aanpak. Zo'n elfduizend huizen zijn mogelijk onveilig. Inmiddels is de lijst nog veel langer. De uitvoeringsorganisatie moet ruim 22.000 adressen stuk voor stuk inspecteren en beoordelen.

De aanname van Wiebes dat er minder huizen versterkt hoefden te worden, bleek inderdaad te rooskleurig. Het gasveld gaat dit jaar op de waakvlam en de problemen zijn nog lang niet opgelost.