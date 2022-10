Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de asieluitspraak van de rechter. Die zei dat de noodopvang binnen negen maanden weer aan de minimale eisen moet voldoen, omdat asielzoekers op dit moment "niet menswaardig" worden opgevangen. Maar volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is die gestelde termijn te strak.

Het gaat het kabinet volgens Van der Burg niet lukken om de asielopvang binnen negen maanden op orde te hebben, zoals de rechter wil. "We doen er alles aan om het asielbeleid te verbeteren, maar we zijn afhankelijk van gemeenten, voordat we iets kunnen doen", zegt zijn woordvoerder tegen NU.nl.

Van den Burg is het wel met de rechter eens dat de asielopvang in Nederland beter moet.

Het kort geding was deze zomer aangespannen door VluchtelingenWerk. De organisatie deed haar beklag over de ondermaatse asielopvang in het land. Met de rechtszaak wilde VluchtelingenWerk een oplossing voor de opvangcrisis afdwingen.

VluchtelingenWerk zegt "verbaasd" te zijn over het besluit van de overheid om in hoger beroep te gaan.

Azc's zitten al langere tijd overvol

Asielzoekerscentra in Nederland zitten al langere tijd overvol. Omstandigheden in de tijdelijke opvang zijn ondermaats. De rechter zei dat Nederland binnen negen maanden aan de Europese norm voor noodopvang moet voldoen. Dat betekent onder meer dat er minimaal 4 vierkante meter slaapruimte per persoon moet zijn.

Ook mogen maximaal één gezin of zes personen van hetzelfde geslacht in een slaapkamer verblijven. Verder is de overheid op de vingers getikt voor de hygiënische situatie en mogen kwetsbare groepen niet langer zomaar in de (crisis)noodopvang terechtkomen.

Een deel mag per direct niet meer naar een dergelijke opvangplek. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen jonger dan een jaar, hoogzwangere vrouwen en asielzoekers die veel zorg nodig hebben. Dat geldt ook voor kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen - de zogenoemde amv's.

Zij mogen ook niet langer dan vijf dagen in Ter Apel blijven, iets wat wel vaak gebeurd is. Voor andere kwetsbare groepen geldt dat dit alleen mag als ze op die locatie wel de juiste zorg kunnen krijgen.