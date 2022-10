ExxonMobil, één van de aandeelhouders van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), dreigde in 2017 de stekker uit de gaswinning in Groningen te trekken. Dat verklaarde Rolf de Jong, topman van de Nederlandse tak vrijdag aan de enquêtecommissie. Als de Staat het stuur niet overnam, was dat een "deal breaker" voor het oliebedrijf.

Uiteindelijk nam het kabinet het stuur over en kwam de zogeheten winningsplicht er. Dit houdt in dat de NAM verplicht is om uit te voeren wat de minister bepaalt.

De juridische verantwoordelijkheid verschoof daardoor naar de Staat. ExxonMobil drong hierop aan vanwege een uitspraak van het Gerechtshof. Die oordeelde in april 2017 dat er een strafrechtelijk onderzoek moest komen naar de NAM, vanwege het in levensgevaar brengen van inwoners van Groningen.

Volg het nieuws rond de gaswinningsenquête Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

"Dat was een shockerende mededeling", zei Rolf de Jong, die sinds 2016 de Nederlandse tak van ExxonMobil leidt. Het was voor hem aanleiding om te vragen of zijn hoogste baas, Darren Woods, met de regering kon gaan praten.

De Jong vreesde dat de medewerkers van de NAM, die werkten met de "beste bedoelingen en de beste intenties", vervolgd konden worden voor het "simpele feit dat zij Nederland niet in de kou wilden laten zitten".

Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, verklaarde donderdag ook dat deze uitspraak grote gevolgen had. Ze legde uit dat Shell in alle andere gevallen het betreffende gasveld zou sluiten, maar dat kon bij Groningen niet vanwege de leveringszekerheid. Shell is de andere aandeelhouder van de NAM.

Topmannen op bezoek bij premier Rutte

Ruim twee maanden later, in juli 2017, ging topman Woods samen met Shell-CEO Ben van Beurden op gesprek bij demissionair premier Mark Rutte. Ze drongen aan op een winningsplicht, gaf De Jong toe. NRC en Dagblad van het Noorden onthulden dit eerder al op basis van opgevraagde documenten.

Tijdens het gesprek werden doelstellingen bepaald voor bredere onderhandelingen tussen de oliebedrijven en de Staat. De winningsplicht werd een van de aspecten van het zogeheten Akkoord op Hoofdlijnen dat uiteindelijk gesloten werd.

De oliebedrijven sloten deze overeenkomst met de Staat uiteindelijk in 2018, na een lange periode van onderhandelingen. De Jong: "Dit had best wat voeten in de aarde, maar de onderhandelaars hadden erg veel begrip voor deze eis (de winningsplicht, red.)."

Ook afspraken gemaakt over lusten en lasten

In het akkoord werden ook nieuwe afspraken gemaakt over de lusten en de lasten. Tot 2012 vielen de kosten van de gaswinning in het niet bij de opbrengsten ervan. De aardbeving van Huizinge bracht daar verandering in. De gaswinning werd afgebouwd en dus liepen de opbrengsten terug, terwijl de kosten door versterking en schadeafhandelingen opliepen.

De staat kreeg jarenlang bijna 90 procent van de winst, maar droeg 60 procent van de kosten. In 2018 werden deze afspraken herzien. De staat ging 73 procent van de kosten betalen en de opbrengsten daalden van 90 naar 70 procent.

De Algemene Rekenkamer publiceerde eind vorige maand een update van de aardgasbaten voor de Staat. Deze bedragen tot 2021 454 miljard euro. Dit bedrag is gecorrigeerd voor inflatie. Dat betekent dat bij de berekening van het bedrag rekening is gehouden met het feit dat prijzen in de loop der jaren hoger zijn geworden. Zo was een gulden in bijvoorbeeld 1970 meer waard dan in 2000.