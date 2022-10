Geen partij in de Tweede Kamer is tegen het prijsplafond voor energie, maar oppositiepartijen zijn wel ontevreden met het antwoord op de vraag hoe de dure maatregel wordt betaald. Minister Sigrid Kaag (Financiën) denkt niet aan bezuinigingen, maar sluit die ook niet uit. Het is namelijk nog onzeker wat het gaat kosten om de torenhoge energierekening wat te dempen.

"Over de maatregel zijn we het wel eens", zei SGP-Kamerlid Chris Stoffer over het prijsplafond tijdens het debat over de begroting voor volgend jaar. Maar hij is "zwaar teleurgesteld" dat zijn partij nu misschien ergens mee instemt, maar daar pas in het voorjaar de consequenties van ziet. "Die onzekerheid is niet nodig."

De vraag is namelijk waar het geld vandaan moet komen. Een deel is gedekt, zoals dat in Haags jargon wordt genoemd. Maar de totale kosten zijn nog onduidelijk. Dat is ook niet zo gek, aangezien de gas- en stroomprijzen elke dag veranderen. Stijgt de gasprijs, dan wordt het voor de overheid ook duurder om te compenseren.

De rekening voor de overheid schommelt tussen de 10 miljard en 40 miljard euro, denkt Kaag. Het kabinet gaat uit van 23,5 miljard euro. Dat zijn immense bedragen. Hoe die mogelijke tegenvaller wordt betaald, wordt pas in het voorjaar van 2023 bekendgemaakt.

Dat stak meerdere partijen. "Als ik weet dat er bezuinigd wordt of als het minimumloon niet wordt verhoogd, dan ben ik ertegen", zei PvdA'er Henk Nijboer. Minder geld naar bijvoorbeeld de zorg of onderwijs is voor hem onbespreekbaar. Nijboer zou wel kunnen leven met een hogere staatsschuld of hogere belastingen voor bedrijven en vermogenden.

"De minister vraagt een blanco cheque van ons", zei SP-Kamerlid Mahir Alkaya. "Het uitsluiten van bezuinigen zou wat comfort bieden."

Bezuinigen geen prioriteit, maar Kaag sluit het niet uit

Kaag zei de twijfels te begrijpen. Maar verder dan begrip tonen, ging de minister niet. In het voorjaar is pas duidelijk wat het prijsplafond precies kost en hoe de economie ervoor staat. Dan neemt het kabinet een besluit.

"Ik kan heel stoer optie A of optie B noemen, maar dan moeten we het in het voorjaar weer aanpassen", zei Kaag.

Van de toezegging om de rekening sowieso in de staatsschuld te laten lopen, waar PvdA en SP om vragen, wordt Kaag "een beetje onrustig". "Dat vind ik onverantwoord, zeker als ik niet weet wat er gaat gebeuren."

Kaag maakte duidelijk dat bezuinigingen voor haar "geen prioriteit" hebben. Maar tegelijkertijd kon ze die niet "ten principale" uitsluiten. "We hebben nog nooit een prijsplafond ingevoerd. Dit is een unieke, extreme situatie", benadrukte de bewindsvrouw.

Hogere staatsschuld of hogere vermogensbelasting opties

Een deel van het prijsplafond wordt betaald met het schrappen van de korting op de energierekening en een extra belasting voor oliebedrijven die juist profiteren van de hoge energieprijzen.

Het kabinet kijkt voor de resterende miljarden naar het laten oplopen van de staatsschuld, het zwaarder belasten van vermogen of een verdere 'solidariteitsheffing' voor fossiele bedrijven.

Het plafond voor gas wordt tot een verbruik van 1.200 kuub vastgezet op 1,45 euro per per kuub. Voor stroom wordt de prijs tot een verbruik van 2.900 kilowattuur vastgelegd op 40 eurocent per kilowattuur.