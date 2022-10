Het verbod op gokreclames komt er mogelijk nog niet in januari 2023. Het wetsvoorstel dat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in petto heeft, moet eerst nog ter advies langs de Raad van State. Alle partijen die donderdag aan een debat deelnamen, behalve de VVD, willen dat er spoed achter de wet wordt gezet.

Weerwind hoopt dat de procedure dit jaar nog afgerond kan worden, zeker nu de Kamer druk op de ketel zet.

Een jaar geleden is online gokken legaal geworden. Sindsdien is het aantal gokreclames flink toegenomen, tot woede van de Tweede Kamer. Die had daar juist voor gewaarschuwd.

De Kamer vreest dat hierdoor meer mensen dan voorheen worden verleid om te gaan gokken en in de financiële problemen komen, doordat de drempel online lager is. De minister heeft al ingegrepen door bekende rolmodellen, zoals oud-voetballers, te verbieden aan de reclames mee te werken.

Met name jongvolwassenen zijn kwetsbaar en blijken ook relatief het vaakst online te gokken. Het beoogde reclameverbod betreft vooral ongerichte reclames. Dat zijn uitingen waar mensen niet actief zelf naar gezocht hebben door bijvoorbeeld een goksite te bezoeken.

'Potje voor verslavingszorg is onvoldoende'

Het doel van de legalisering van de online gokmarkt is thuisgokkers weghouden bij illegale aanbieders. Op die manier kunnen consumenten beter beschermd worden tegen fraude, andere criminaliteit en verslavingen, was de gedachte.

Zo is er een potje ingericht voor verslavingspreventie en -zorg. Dat geld, hooguit enkele miljoenen, staat volgens de SP niet in verhouding tot het budget voor marketing. Daar zit wel 100 miljoen euro in. "We hebben een slechte wet ingevoerd en we zijn nu steeds de mazen van de wet aan het dichtschroeien", klaagde SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

Kamer wil eerder verbod op sportsponsoring

Het verbod op sportsponsoring door gokbedrijven dat per 2025 moet ingaan, komt er volgens de Kamer ook niet snel genoeg. Maar volgens Weerwind kan dat niet eerder, doordat sportclubs tijd nodig hebben om over te schakelen op andere sponsors. De contracten hiervoor zijn voor langere tijd aangegaan.

De VVD is tegen de reclame- en sponsorbeperkingen, omdat de sportsector hierdoor minder geld in het laatje kan brengen, terwijl de meeste clubs dat hard nodig hebben.

Volgens Weerwind zijn inmiddels 22 vergunningen verstrekt aan gokbedrijven. Dat aantal kan volgens de minister nog toenemen, aangezien het een open stelsel zonder beperkingen is. Op een gegeven moment zal de markt wel verzadigd raken, voorspelde hij.