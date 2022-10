Shell heeft altijd meegewerkt aan het zo snel mogelijk afbouwen van de gaswinning, verklaart huidig president-directeur Marjan van Loon donderdag tegenover de enquêtecommissie. Ze benadrukte tijdens haar verhoor meerdere keren dat geld geen rol speelt voor het oliebedrijf. Tegelijkertijd is er sinds 2018 onenigheid met de Staat over de financiële afwikkeling van het besluit om de gaskraan dicht te draaien.

Het was Shell zelf dat in september 2017 de beëindiging van de gaswinning op tafel legde, vertelt Van Loon. Tot nu toe bleek uit de verhoren dat toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken) het idee begin 2018 opperde.

Het nulscenario werd door Shell ingebracht tijdens een gesprek met het ministerie van Economische Zaken en oliebedrijf ExxonMobil. Het was volgens Van Loon de "enige optie om werkelijk van de aardbevingen af te komen".

Een half jaar later, eind maart 2018, maakte Wiebes bekend dat de gaskraan dichtgedraaid zou worden. Er liepen toen al onderhandelingen met Shell en ExxonMobil over hoe het verder moest met de gaswinning.

Oliebedrijven wilden dat Staat het stuur overnam

De oliebedrijven maakten zich in die tijd zorgen over de aansprakelijkheid van hun dochterbedrijf, de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Het gerechtshof had in april 2017 vastgesteld dat er aanwijzingen waren dat de NAM burgers in levensgevaar bracht. Het Openbaar Ministerie (OM) werd opgedragen om onderzoek te doen.

"In elke andere situatie hadden we het gasveld meteen gesloten", zegt Van Loon. Maar dat kon in dit geval niet, vanwege de grote rol die het Groningse gasveld speelde. Burgers waren afhankelijk van het gas.

“Alles is met ons bespreekbaar, maar jullie moeten die afweging maken.” Marjan van Loon, president-directeur Shell

De oliebedrijven wilden dat de Staat aan het stuur ging zitten om te bepalen hoeveel gas er gewonnen moest worden. Om die reden werden gesprekken opgestart.

Van Loon zag maar twee scenario's: tot een acceptabel en veilig niveau van winning komen of naar nul sturen langs het pad van leveringszekerheid. "Wij hebben toen gezegd: alles is met ons bespreekbaar, maar jullie moeten die afweging maken."

NAM weigert rekeningen te betalen

In juni 2018 werd uiteindelijk het Akkoord op Hoofdlijnen gesloten. Daarin staat dat de Staat de aansprakelijkheid overneemt, maar dat de NAM de kosten voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie blijft vergoeden.

Toch is er lange tijd onenigheid tussen de Staat en de NAM. Zo wil het dochterbedrijf van Shell en ExxonMobil niet alle rekeningen betalen, omdat er meer schade vergoed wordt dan waar het bedrijf naar eigen zeggen aansprakelijk voor is.

Het staat haaks op de woorden van Van Loon. Zij benadrukt tijdens haar verhoor meerdere malen dat geld geen rol speelt voor Shell. "Het gaat ons niet om de centen. Wat ons betreft gaat al het geld naar Groningen."

Van Loon wil dat al het geld dat in de NAM zit naar de schadeafhandeling en versterking gaat. Het deel dat overblijft, moet vervolgens geïnvesteerd worden in de economische ontwikkeling van het gebied.

ExxonMobil staat net iets anders in de wedstrijd

ExxonMobil lijkt hier anders in te staan. Voormalig topman Filip Schittecatte getuigde woensdag. Hij zei dat het bedrijf zich "voortdurend zorgen maakt over de hoogte van de kosten van de versterkingsoperatie". ExxonMobil wil dat de "juiste" kosten vergoed worden, vulde Schittecatte aan.

Hij vindt dat het strikt genomen moet gaan om de kosten die zijn verbonden aan de gevolgen van de gaswinning. Dat gaat dus puur om de versterking van onveilige huizen.

Schittecatte werkte van 2016 tot 2019 bij ExxonMobil. Hij hield zich bezig met de marketing van het gas en dus niet met de kant van de winning en daarmee dus ook niet zozeer met de veiligheid. Vrijdag getuigt Rolf de Jong. Hij werkt nog steeds bij ExxonMobil en houdt zich wel bezig met deze tak. De Jong werkt veel samen met Van Loon.

Shell wil nieuwe afspraken maken met de Staat

Van Loon benadrukt in haar verhoor dat Shell nieuwe afspraken wil maken met de Staat. De regelingen van 2018 passen volgens de Shell-baas niet meer bij deze tijd.

Ze pleit ook voor het afkopen van de aansprakelijkheid van de NAM. Dit bedrag kan in een fonds worden gestopt, waarmee de versterking en schadeafhandeling kan worden gefinancierd.

De uitvoeringsorganisatie die de schades afwikkelt, krijgt daardoor meer ruimte. Nu kan het loket alleen schade afhandelen waarvoor de aansprakelijkheid bij de NAM ligt. De baas van het loket Bas Kortmann zei in zijn eigen verhoor dat hij inderdaad te weinig bevoegdheden heeft.

Als voorbeeld haalde hij een straat met vijf huizen aan. Bij vier woningen is schade vastgesteld die verhaald kan worden op de NAM. "Een bestuurder zal dan vaak de vrijheid hebben om ze allemaal mee te nemen, maar wij hebben die bevoegdheid niet", zei Kortmann.

Het voorstel van Van Loon kan tot nu toe niet rekenen op politieke steun. Zo vreest de Tweede Kamer dat de oliebedrijven hun verantwoordelijkheid willen afkopen, terwijl de problemen in het aardbevingsgebied misschien nog veel langer aanhouden.