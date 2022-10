Het besluit om de gaskraan dicht te draaien werd in 2018 in de eerste plaats genomen voor de veiligheid van de Groningers. Dat zeggen (oud-)topambtenaren die woensdag getuigden voor de enquêtecommissie. Tegelijkertijd blijkt uit e-mails en interne notities dat de kosten van de versterkingsoperatie duidelijk gekoppeld werden aan dit besluit.

"Wat waren de beweegredenen om de gaswinning te willen stoppen?", vraagt de commissie aan topambtenaar van Economische Zaken Sandor Gaastra. "Eerst en vooral de veiligheid van Groningen. Pas ver daarna speelden andere overwegingen een rol", luidt het antwoord.

Gaastra werkt sinds 2016 als topambtenaar op het ministerie van Economische Zaken. Voordat het zijn beurt was om te getuigen, werd Wouter Raab verhoord. Hij was jarenlang topambtenaar op het ministerie van Financiën.

Het besluit van toenmalig minister van Economische Zaken Eric Wiebes om de kraan dicht te draaien kwam na een advies van de toezichthouder, vertelt Gaastra. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde begin februari 2018 om de gaswinning flink te verlagen, van ruim 20 naar 12 miljard kuub.

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren gaf daarbij aan dat de winning in de toekomst verder afgebouwd moest worden om het risico op bevingen echt te voorkomen. Het moest "indien nodig naar nul". Het rapport was een gamechanger, zegt Gaastra. "Toen vielen voor het eerst de woorden: je kan maar beter naar nul."

'Versterken is geen lolletje'

Uit de verhoren van vorige week bleek al dat Wiebes aannam dat het aantal te versterken gebouwen flink zou afnemen door minder gas te winnen. Ambtenaren hadden het over drieduizend woningen die nog zouden overblijven, blijkt uit notities.

Het ministerie ging rekenen. 12 miljard kuub winnen zou ongeveer 1 miljard euro voor de staatskas opleveren. De kosten van de versterkingsoperatie die bij dit niveau van gaswinning zouden horen werden geschat op zo'n 4 tot 6 miljard euro.

Toch was dit volgens Gaastra en Raab geen doorslaggevend argument. Wiebes was niet op pad gestuurd met een opdracht van het kabinet om de kosten te beperken of de operatie tot een bepaald aantal huizen terug te brengen.

De commissie houdt Raab voor dat hij in die tijd in een interne mail vroeg hoe er dan verzekerd gaat worden dat de operatie fors kleiner wordt als je stopt met de gaswinning. De oud-topambtenaar van Financiën legt uit dat hij dit wilde weten, omdat het "logisch" was om hiernaar te kijken. "Versterken is geen lolletje", maar het verkleinen van de versterkingsoperatie is volgens Raab nooit een doel op zich geweest.

Met alleen het argument van veiligheid kwam Wiebes er niet

Het financiële motief speelde wel een rol bij het overtuigen van andere ministers om achter het besluit te staan, geeft Gaastra toe. Hij legt uit dat er in die tijd net een nieuw regeerakkoord was gesloten. Daarin werd nog verondersteld dat de winning op ruim 20 miljard kuub zou blijven.

Wiebes zocht dus naar argumenten om zijn collega's te overtuigen. "Hij had terecht het besef: met alleen een verhaal over de veiligheid van de Groningen kom ik er niet", zegt Gaastra.

Op de ministeries waren ook zorgen over de begrotingen. Uiteindelijk is gebleken dat er geen ombuigingen nodig waren. De afnemende gasbaten konden gedekt worden door meevallers her en der.

"Om politiek draagvlak te krijgen, was het dus belangrijk om te laten zien wat de potentiële besparing zou zijn op de versterking?", vroeg commissievoorzitter Tom van der Lee samenvattend. Gaastra antwoordt bevestigend.

