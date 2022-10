Het kabinet moet vijf- tot zeshonderd grote vervuilers "beëindigen" en vooralsnog 2030 aanhouden als deadline om de stikstofuitstoot te halveren. Dat schrijft Johan Remkes in zijn langverwachte rapport over de stikstofproblematiek en de toekomstvisie voor de boeren.

Met het beëindigen van de uitstoot van de piekbelasters, de vijf- tot zeshonderd grootste vervuilers, wordt slechts 1 procent van de agrarische bedrijven getroffen.

Daardoor moet er ruimte ontstaan voor ondernemers die nog op de oude, niet legale manier een vergunning hebben gekregen. Zij zijn de zogenoemde PAS-melders. Ook moeten bouwprojecten met voorrang hierdoor doorgang vinden.

De stoppende bedrijven moeten "maximaal en ruimhartig" worden gecompenseerd, schrijft Remkes.

Hij sprak de afgelopen maanden met bijna alle organisaties die iets met het stikstofprobleem te maken hebben. De gesprekken waren vooral bedoeld om de kloof tussen ontevreden boeren en het kabinet te dichten.

Er is namelijk veel onvrede over de stikstofplannen die voor de zomer zijn bekendgemaakt. Daarin staat onder andere dat de stikstofuitstoot in 2030 met de helft moet zijn verminderd.

'Vooralsnog' vasthouden aan stikstofdoel

Een ander heikel punt, dat volgens Remkes vaak in de gesprekken naar voren kwam, is het stikstofdoel in 2030. Het kabinet moet hier "vooralsnog" aan vasthouden. Met die toevoeging creëert Remkes de mogelijkheid om hiervan af te wijken.

Dat moet bijvoorbeeld mogelijk zijn als provincies, die de regie hebben over de uitvoer van de plannen, kunnen aantonen dat ze "een groot deel" van de doelstelling hebben gerealiseerd en dat natuurherstel "onomkeerbaar" is ingezet.

Als een provincie daarnaast kan hardmaken dat er "dwingende redenen" voor meer tijd zijn, dan is het doel in 2030 geen vereiste. Hier moeten in 2025 en in 2028 ijkmomenten voor komen, adviseert Remkes.

Het beruchte stikstofkaartje met de percentages voor stikstofreductie moet van tafel, is een ander advies. Deze kaart, bedoeld als indicatie, is een eigen leven gaan leiden.

Boeren werden ongerust, omdat zij in hun regio forse reductiedoelen dachten te zien. Maar in werkelijkheid waren die getallen richtinggevend. Toch leidde de kaart tot veel onrust. Remkes denkt nu aan minder gedetailleerde regionale kaarten.

'Innovatie is geen excuus om alles bij het oude te houden'

Innovatie is een belangrijk instrument, maar geen "silver bullet", schrijft Remkes. Dat is de afgelopen jaren ook wel gebleken. Onlangs veegde de rechter nog de emissiearme stalvloeren van tafel als duurzame oplossing.

Toch moet er ruimte zijn om via innovatie minder stikstof uit te stoten, vindt Remkes. Al houdt hij het met "enorme kansen" voor de komende jaren wat vaag. Hij pleit voor een rondetafelgesprek met bedrijven die hier iets aan kunnen toevoegen.

"Maar innovatie kan geen excuus zijn om alles bij het oude te houden", waarschuwt Remkes.

Ander meetinstrument voor vergunningen

Een al eerder aangekondigde aanpassing gaat over de kritische depositiewaarde (KDW). De KDW is de grens van stikstofvervuiling waar natuurgebieden onder moeten komen om weer te kunnen herstellen.

Boerenorganisaties en kabinet zijn het erover eens dat dit een gemankeerd meetinstrument is, maar zolang er nog geen alternatief is, is dit het enige middel dat als basis dient voor de vergunningverlening.

Er moet worden gekeken naar uitstoot in plaats van neerslag, zegt Remkes. Hij adviseert de KDW uit de wet te halen zodra er een nieuwe meetmethode is.

Remkes bemoeide zich met stikstof én boerenperspectief

Lang werd naar Remkes' bevindingen uitgekeken, omdat hij zich niet alleen boog over de vraag hoe het draagvlak voor de stikstofplannen kan worden verbreed, maar ook naar perspectief voor de boeren keek.

Volgens Remkes is dat een belangrijk onderwerp dat het kabinet onvoldoende heeft opgepakt. Dat moet nu echt veranderen, vindt hij. "Het kabinet moet komen met een echte visie op de landbouw", staat in het advies.

Dat betekent niet langer een grote focus op de export. 70 procent van wat nu in Nederland wordt geproduceerd, is bestemd voor het buitenland.

"Er moet een visie zijn op wat Nederland wil, wie zijn (beoogde) klanten zijn en met wie samenwerking vereist is", adviseert Remkes.

Remkes noemt het "realistisch en wenselijk" dat de Nederlandse agrarische sector zich blijft richten op de export, maar ook dat de veestapel stapsgewijs in omvang afneemt. "De bedrijfsvoering van een deel van de boeren zal wel echt anders moeten."

Dat is in lijn met wat biologische boeren het kabinet onlangs adviseerden.