Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) stapt uit het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer vanwege de rel rond Khadija Arib. Als lid van het presidium stemde Nijboer voor het instellen van een onderzoek naar zijn fractiegenoot. Door de vele kritiek die hij daardoor heeft gekregen, kan hij naar eigen zeggen zijn functie niet meer goed uitvoeren.

"De afgelopen dagen ben ik voortdurend aangesproken op mijn partijlidmaatschap en hoe dit zich verhoudt tot mijn steun voor het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar de meldingen. Dat zal blijven doorgaan en maakt effectief functioneren in het presidium (dagelijks bestuur van de Kamer, red.) - in het belang van de hele Kamer - voor mij onmogelijk", zegt Nijboer in een verklaring op Twitter.

Het presidium bestaat uit de Kamervoorzitter, Vera Bergkamp, en de ondervoorzitters. Dit zijn Kamerleden Roelien Kamminga (VVD), Michiel van Nispen (SP), Martin Bosma (PVV), Henk Nijboer (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks), Frank Wassenberg (PvdD) en Salima Belhaj (D66). Zij stemden afgelopen week unaniem in met een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Tweede Kamervoorzitter Arib.

Nijboer zegt dat hij nog "nog nooit zoveel kritiek heeft gekregen als de afgelopen dagen". "Ik wist vooraf dat het besluit van het presidium mij niet in dank zou worden afgenomen. Dat bleek inderdaad zo te zien." Hij benadrukt dat kritiek uiten geen probleem is, maar dat hij het ook van belang vindt dat er naar medewerkers wordt geluisterd "als ze zich onveilig voelen".

Onderzoek naar Arib gaat door

Arib stapte afgelopen weekend op als Kamerlid. Ze reageerde eerder al woedend op het onderzoek, waarover zij via de media moest vernemen. NRC meldde dat het presidium een onderzoek laat instellen door de landsadvocaat. Er waren afgelopen zomer anonieme brieven binnengekomen over het gedrag van Arib tijdens haar jaren als Kamervoorzitter (2016-2021).

Bergkamp had Arib zelf willen informeren, maar toch lekte het eerder uit via de krant. Maandag liet Bergkamp weten dat het onderzoek naar het leidinggeven van Arib gewoon doorgaat.