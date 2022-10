Basisschoolbesturen eisen 600 miljoen euro terug van minister Dennis Wiersma (Onderwijs). Dat hebben zij dinsdag laten weten tijdens een hoorzitting op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De scholen spreken van "een grote verdwijntruc".

In totaal gaat het om 232 scholen. De besturen trekken samen op en hebben advocatenkantoor Stibbe in de arm genomen om hun eis formeel bij het ministerie van Wiersma op tafel te leggen.

NU.nl berichtte begin dit jaar over het gegeven dat basisscholen honderden miljoenen euro's tekort komen. Het gaat om een ingewikkelde kwestie waarbij het nog onduidelijk is of er opzet in het spel is. Maar onder de streep krijgen de basisscholen ruim 600 miljoen euro minder van de overheid.

Koepelorganisatie PO-Raad, die de scholen in hun eis bijstaat, spreekt van een "onbedoelde korting".

"Voor scholen gaat dit om harde euro's", zegt advocaat Tom Barkhuysen van advocatenkantoor Stibbe in een toelichting. Hij onderbouwde dinsdag tijdens de hoorzitting samen met zijn collega Sofja Goldstein de zaak van de scholen bij de onderwijsambtenaren.

Barkhuysen spreekt van "een grote verdwijntruc". "Dit kabinet zegt dat basisscholen meer geld nodig hebben, maar tegelijkertijd wordt er juist te weinig geld overgemaakt. Dat is onverkoopbaar", aldus de advocaat.

Wiersma heeft altijd volgehouden dat er geen euro minder naar onderwijs gaat. "Over twaalf maanden krijg je hetzelfde als wat je ervoor ook kreeg", zei hij tegen NU.nl begin dit jaar.

Barkhuysen zet hier vraagtekens bij. In een brief aan de schoolbesturen van een jaar geleden schrijft het ministerie namelijk dat de rijksbijdragen aan de scholen "in de laatste vijf maanden van boekjaar 2022 eenmalig" dalen en schoolbesturen dus met een financieel gat zitten opgescheept.

"Het probleem wordt hiermee erkend", aldus de advocaat.

Het ministerie is om een reactie gevraagd, maar heeft deze nog niet gegeven.

Bij vereenvoudiging gaat het fout

Het ministerie heeft de manier waarop basisscholen worden gefinancierd vereenvoudigd. Dat is nodig, vinden de scholen zelf ook. Maar in de overgang naar dit andere financieringssysteem is in de ogen van de schoolbesturen een fout gemaakt.

Scholen krijgen namelijk ieder jaar geld van de Rijksoverheid. Die mogen dat vervolgens naar eigen inzicht besteden aan bijvoorbeeld ventilatie, lonen of lesmateriaal.

Iedere maand ontvangen scholen een deel van hun geld, maar niet iedere maand evenveel. In de eerste vijf maanden van het schooljaar, van augustus tot en met december, krijgen scholen iets minder geld.

In de laatste zeven maanden van het schooljaar, van januari tot en met juli, worden scholen hiervoor gecompenseerd en krijgen dan iedere maand dus iets meer geld.

Vanaf volgend jaar wil het kabinet dit veranderen, dan krijgen de scholen iedere maand hetzelfde bedrag.

Het probleem volgens de schoolbestuurders is dat er van januari tot en met juli volgend jaar niet meer wordt gecompenseerd, terwijl zij wel minder hebben ontvangen in het eerste deel van het schooljaar.

Dat scheelt ruim 600 miljoen euro voor het schooljaar 2022/23. Voor de 232 scholen die bezwaar maken, gaat het om een tekort van ongeveer 270 miljoen euro.

Aanvankelijk was het financieringstekort 500 miljoen euro, maar door de hogere lonen in het basisonderwijs is dat bedrag in korte tijd opgelopen.

Vrije School Breda vreest dat docenten vertrekken

Scholen zeggen nu in de problemen te komen. De Vrije School Breda zit hierdoor bijvoorbeeld met een tekort van bijna 70.000 euro.

"Als wij dit geld mislopen, betekent dat we volgend jaar een tijdelijke leraar moeten laten gaan. Die hebben we juist hard nodig, want volgend jaar groeien we", zegt Johan van Knijff, bestuurder van de Vrije School Breda en van de overkoepelende stichting Markant Onderwijs.

"De Vrije School in Breda is niet zo groot. Die 70.000 euro is ongeveer 10 procent van onze jaarlijkse loonkosten. Dat heeft een enorme impact", zegt Knijff. Hij was vandaag ook bij de hoorzitting op het ministerie aanwezig.

Het is in de krappe arbeidsmarkt en met het lerarentekort al ontzettend lastig om voldoende personeel in huis te halen, zegt de schoolbestuurder. Als de beslissing niet wordt teruggedraaid, dan vreest Knijff dat docenten de onderwijssector misschien voorgoed verlaten.

'Maximale doen om geld binnen te krijgen'

Knijff had wel de indruk dat de ambtenaren op het ministerie mee wilden denken aan een oplossing, al bekroop hem ook het gevoel dat de eis van de schoolbesturen niet werd begrepen.

"Het maakt mij niet uit hoe we ons geld krijgen, als de overheid maar betaalt", zegt Knijff.

De tijd dringt, weet advocaat Barkhuysen. "Scholen moeten in november hun begroting voor volgend jaar rond krijgen. Voor die tijd willen we weten of er een oplossing komt."

De eis ligt nu bij minister Wiersma, hij moet er een beslissing over nemen.

Voor Knijff staat een ding vast: "Als bestuurders zijn wij verplicht om het maximale te doen om dat geld binnen te krijgen."