Het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Tweede Kamervoorzitter en PvdA'er Khadija Arib gaat gewoon door. Arib liet afgelopen weekend nog weten dat zij de Kamer vanwege de kwestie zal verlaten en dat zij niet meewerkt aan het onderzoek.

Dat schrijft Tweede Kamervoorzitter en voorzitter van het presidium (de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer) Vera Bergkamp maandagmiddag aan de Tweede Kamer. Ook schrijft Bergkamp dat het onderzoek dat wordt gestart op basis van anonieme signalen "zorgvuldig en rechtmatig tot stand is gekomen".

"De Tweede Kamer en het presidium zouden geen knip voor de neus waard zijn als we dit soort signalen niet zouden onderzoeken", zei Bergkamp maandagavond in een mondelinge toelichting op haar brief. Dat het instellen van een onderzoek is uitgelekt, noemt ze "betreurenswaardig".

Oppositieleden Lilian Marijnissen, Renske Leijten (beiden SP), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Pieter Omtzigt hadden Bergkamp om opheldering gevraagd over de gang van zaken rondom het onderzoek naar Arib.

Het presidium heeft inmiddels aangifte gedaan van het lekken van vertrouwelijke informatie. Naast Bergkamp bestaat het presidium uit de Kamerleden Roelien Kamminga (VVD), Michiel van Nispen (SP), Martin Bosma (PVV), Henk Nijboer (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks), Frank Wassenberg (PvdD) en Salima Belhaj (D66).

64 Bergkamp over onderzoek Arib: 'Zorgvuldig tot stand gekomen'

Bergkamp maakt advies landsadvocaat openbaar

NRC meldde vorige week dat het presidium een onderzoek laat instellen naar Arib door de landsadvocaat. De aanleiding is een anonieme brief die afgelopen zomer is binnengekomen bij het Kamerbestuur over het gedrag van de PvdA'er tijdens haar periode als Kamervoorzitter (2016-2021). Arib werd "machtsmisbruik", "een schrikbewind" en "een onveilige werkomgeving" verweten.

"Hoewel de brief anoniem is, bevat hij concrete en duidelijke signalen die aangeven dat er mogelijk sprake is (geweest) van een zeer onveilige werkomgeving", schrijft Bergkamp aan de Kamerleden.

De voorbeelden uit de brief zijn bevestigd door de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer. Ze zijn bovendien in lijn met eerdere beschuldigingen aan het adres van Arib. "Vanuit juridisch oogpunt neemt het signaal daarmee in gewicht toe", licht Bergkamp in haar brief toe.

Omdat er nu zo veel vertrouwelijke informatie op straat is komen te liggen, heeft het presidium besloten het advies van de landsadvocaat openbaar te maken. Daarin wordt bevestigd wat NRC al eerder schreef: de anonieme brief is geen "geïsoleerd incident", maar een "breder structureel probleem".

Bedrijfsartsen en vertrouwenspersonen spraken bijvoorbeeld tussen 2018 en 2021 met 23 ambtenaren die het allemaal over "eensluidende klachten over ongewenst gedrag" van Arib hadden. Uit ervaring weten deze deskundigen dat dit "een fors aantal is", valt te lezen in het advies.

Volg het nieuws rond Arib Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Arib reageerde woedend op onderzoek

Arib reageerde woedend op het onderzoek, waarover zij via de media moest vernemen. Bergkamp had Arib willen informeren zodra dit besluit was genomen door het presidium, maar tussen het besluit en de afspraak in verscheen het NRC-artikel online.

"We hebben erna verschillende pogingen gedaan om mevrouw Arib te benaderen, maar daar heeft ze tot nu toe nog niet op gereageerd", zei Bergkamp.

Arib sprak van "anonieme dolkstoten" en "aanvallen op mijn waardigheid". Zaterdagavond maakte de PvdA'er bekend dat zij mede om die reden had besloten op te stappen als Kamerlid.

Ook het gegeven dat haar fractie niet schriftelijk om opheldering had gevraagd, was voor Arib reden de Kamer te verlaten. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken had hier een andere lezing over. De PvdA had de brief niet ondertekend omdat de partij dat "zuiverder" vond, schreef Kuiken op Twitter. De fractie had Arib laten weten de inhoud van de brief te ondersteunen.