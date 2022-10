Het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Tweede Kamervoorzitter en PvdA'er Khadija Arib gaat gewoon door. Ook al heeft Arib afgelopen weekend laten weten dat zij de Kamer vanwege de kwestie zal verlaten.

Dat schrijft Tweede Kamer voorzitter en voorzitter van het presidium (de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer) maandagmiddag aan de Tweede Kamer.

Ook schrijft Bergkamp dat het onderzoek dat werd gestart op basis van anonieme signalen " zorgvuldig en rechtmatig tot stand is gekomen". Dat het instellen van een onderzoek is uitgelekt, noemt de Kamervoorzitter "betreurenswaardig".

Oppositieleden Lilian Marijnissen, Renske Leijten (beiden SP), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Caroline van der Plas (BBB), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Pieter Omtzigt hadden Bergkamp om opheldering gevraagd over de gang zaken rondom het onderzoek naar Arib.

NRC meldde vorige week dat het presidium een onderzoek laat instellen naar Arib door de landsadvocaat. De aanleiding is een anonieme brief die afgelopen zomer is binnengekomen bij het Kamerbestuur over het gedrag van de PvdA'er tijdens haar periode als Kamervoorzitter (2016 - 2021). Arib werd "machtsmisbruik", "een schrikbewind" en "een onveilige werkomgeving" verweten.

"Hoewel de brief anoniem is, bevat ze concrete en duidelijke signalen die aangeven dat er mogelijk

sprake is (geweest) van een zeer onveilige werkomgeving", schrijft Bergkamp aan de Kamerleden.

De voorbeelden uit de anonieme brief zijn bevestigd door de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer en zijn bovendien in lijn met eerdere beschuldigingen aan het adres van Arib. "Vanuit juridisch oogpunt neemt het signaal

daarmee in gewicht toe", licht Bergkamp in haar brief toe.