Sms-berichten van premier Mark Rutte zijn jarenlang niet goed genoeg opgeslagen in archieven door zijn ministerie van Algemene Zaken, oordeelt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maandag in een kritisch rapport. De manier waarop de berichten zijn bewaard, leidde bovendien tot gegevensverlies.

De berichten zijn wel volgens een rijksbrede instructie gearchiveerd. Alleen niet altijd volgens de wet over de archivering van overheidsstukken (de Archiefwet).

De inspectie kondigde in mei naar aanleiding van een artikel van de Volkskrant een onderzoek aan. De krant achterhaalde dat er wel heel weinig sms-berichten van Rutte rond de aanpak van de coronacrisis openbaar gemaakt werden. Dat terwijl dat soort berichten wel degelijk verstuurd zijn.

Korte tijd later werd in de Kamer een verhit debat gehouden, dat uitmondde in een motie van wantrouwen. Die kreeg geen meerderheid. Wel uitten veel Kamerleden de kritiek dat het kabinet niet transparant genoeg is. Verschillende kabinetsleden, onder wie Rutte, verweten juist de Tweede Kamer te wantrouwig te zijn.

Niet gehandeld volgens Archiefwet

In haar rapport concludeert de inspectie dat Rutte ontvangen chatberichten (in zijn geval vooral sms'jes) "vrijwel altijd" doorstuurt naar een ambtenaar. Maar verzonden chatberichten niet altijd.

Bij de keuze welke sms-berichten vervolgens worden opgeslagen in het archief, handelden Rutte en zijn ambtenaren volgens de handleiding, "maar niet altijd via de archiefwet". Dit kwam enerzijds doordat Rutte niet alle sms-berichten doorstuurde. Anderzijds doordat zijn ambtenaren "een te strenge selectie" maakten.

Bij het doorsturen van chatberichten is niet meer te zien wanneer zo'n bericht is ontvangen. Soms worden screenshots opgeslagen. Ook dan gaat informatie verloren.

Ruttes ministerie heeft nog geen betere werkwijze en zal betere afspraken moeten maken. De inspectie kan niet nagaan hoeveel berichten niet zijn opgeslagen, terwijl dat wel had gemoeten. "Veel chatberichten zijn immers gewist."

De problemen op het ministerie van Algemene Zaken op het gebied van archivering zijn breder, benadrukt de inspectie. Het departement voldoet niet aan alle randvoorwaarden voor goede archivering. Twee belangrijke functies voor informatiehuishouding zijn niet vervuld. Bovendien dreigt volgens de inspectie willekeur, aangezien een "overkoepelende visie" ontbreekt.