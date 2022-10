Het presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, doet aangifte om het lekken van vertrouwelijke informatie over het onderzoek dat wordt ingesteld naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Dat meldt de woordvoerder van Kamervoorzitter Vera Bergkamp aan NU.nl. Tegen wie de aangifte gericht is, is niet duidelijk.

Afgelopen week kwam via het NRC naar buiten dat de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer een onderzoek instelt naar Arib wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag in haar tijd als Tweede Kamervoorzitter. Er zouden meldingen zijn van "machtsmisbruik", een "schrikbewind" en een "onveilige werkomgeving".

Naast de aangifte komt er maandag ook een brief met meer uitleg over de toedracht van het onderzoek, zoals een groep Kamerleden had gevraagd, meldt de woordvoerder. Het presidium zegt nog niks over het opstappen van PvdA-politicus Arib zelf.

Arib stapt op omdat ze boos is over de manier waarop het dagelijks bestuur heeft besloten om een extern onderzoek in te stellen. Ze zei afgelopen week dat ze zelf niet was ingelicht over het onderzoek voordat ze het in de media vernam.

Melders hoopten dat Arib in zijlijn politiek terecht was gekomen

De twee anonieme meldingen tegen Arib zijn in juli van dit jaar gedaan. De anonieme ambtenaren trokken aan de bel vanwege haar nieuwe rol. Arib werd in juli namelijk aangesteld als voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar de corona-aanpak van het kabinet. In die commissie komt ze weer in aanraking met dezelfde groep ambtenaren als waarmee ze werkte in haar tijd als Kamervoorzitter.

"We hadden gehoopt dat ze in de zijlijn van de politiek terecht was gekomen. Dan kon ze geen verdere schade aanrichten", citeert het NRC een van hen over die benoeming.

Voor haar tijd als Kamervoorzitter blijken er ook al klachten over haar te zijn geweest. Het is uniek dat het presidium onderzoek laat doen naar het gedrag van een oud-Kamervoorzitter. Ook Bergkamp, die het Kamervoorzitterschap van Arib overnam, zit in het bestuur.