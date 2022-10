De politieke carrière van PvdA-Kamerlid Khadija Arib kwam dit weekend abrupt ten einde. Daarmee verliest de Tweede Kamer een van haar vaste gezichten. Arib zat er ruim 24 jaar. De PvdA'er vertrekt na enkele tumultueuze dagen omdat ze zich niet meer "vrij en veilig" voelt. Dit gebeurde er.

2016 - 2021: Arib is Kamervoorzitter

Eerst terug naar 2016, als Arib wordt verkozen tot Kamervoorzitter. Het is de tweede keer dat ze zich verkiesbaar stelt. Bij de vorige verkiezingen werd ze nog afgetroefd door Anouchka van Miltenburg, die uiteindelijk zelf opstapte vanwege kritiek op haar.

Nu wint Arib wel en troeft ze onder meer Martin Bosma (PVV), Ton Elias (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA) af. "Ik ben ontroerd", zegt ze als ze de voorzittershamer krijgt.

Arib blijft uiteindelijk ruim vijf jaar Kamervoorzitter, tot 7 april 2021. Dan wordt ze bij nieuwe verkiezingen onttroond door D66'er Vera Bergkamp.

Langstzittende leden van de Tweede Kamer SGP-leider Kees van der Staaij (8.903 dagen, ofwel 24,3 jaar)

PvdA-Kamerlid Khadija Arib (8.812 dagen, ofwel 24,1 jaar)

PVV-leider Geert Wilders (8.741 dagen, ofwel 23,9 jaar)

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt (6.819 dagen, ofwel 18,6 jaar)

24 februari 2021: RTL Nieuws onthult kritiek op Arib

Arib incasseert ruim een maand voor de verkiezingen van 2021 een doffe klap. RTL Nieuws publiceert een artikel met forse kritiek op haar functioneren. Een tiental anonieme geïnterviewden vindt het "een ramp" als ze herkozen wordt.

De PvdA'er zou misbruik maken van haar positie en manipulatief en achterbaks zijn. Ambtenaren zouden het vreselijk vinden om met haar te werken. Het zijn klachten die ruim een jaar later opnieuw opduiken. Arib weigert te reageren op het RTL Nieuws-artikel. Ze zegt dat het "wemelt van feitelijke, inhoudelijke en procedurele onjuistheden".

6 juli 2022: Arib leidt Tijdelijke Commissie Corona

Als Kamervoorzitter was Arib altijd prominent aanwezig. Als gewoon Kamerlid moet ze genoegen nemen met een minder zichtbare rol. Tot juli 2022. Dan wordt ze aangesteld als voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar de corona-aanpak van het kabinet. Dat kun je zien als voorwerk voor een uiteindelijke parlementaire enquête.

Door haar nieuwe rol werkt Arib opnieuw samen met een groep ambtenaren met wie zij in haar tijd als Kamervoorzitter ook al samenwerkte. Een paar van deze ambtenaren zien een nieuwe samenwerking niet zitten. Arib weet het nog niet, maar door haar nieuwe rol komen problemen uit het verleden bovendrijven.

28 september 2022: Onderzoek naar gedrag Arib lekt uit

Deze woensdag barst de bom. Via NRC lekt uit dat er een onderzoek komt vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Arib. Zijzelf weet dat nog niet en hoort het via de media. Er zouden meldingen zijn van "machtsmisbruik", een "schrikbewind" en een "onveilige werkomgeving".

De twee anonieme meldingen zijn in juli van dit jaar gedaan. Ze komen uit de tijd van Arib als Kamervoorzitter. De anonieme ambtenaren trekken nu aan de bel vanwege haar nieuwe rol. "We hadden gehoopt dat ze in de zijlijn van de politiek terecht was gekomen. Dan kon ze geen verdere schade aanrichten", citeert NRC een van hen.

Er blijken tijdens haar Kamervoorzitterschap ook al klachten te zijn geweest. Dat bevestigt de ondernemingsraad van de Kamer.

Het onderzoek is aangevraagd door het presidium. Dat is een groep Kamerleden met de dagelijkse leiding van het parlement. Ook Aribs opvolger Bergkamp zit in het bestuur. Het is uniek dat het presidium onderzoek laat doen naar het gedrag van een oud-Kamervoorzitter.

63 Bergkamp over onderzoek Arib: 'Valt me zwaar dit te doen'

29 september: Woedende Arib weigert mee te werken

Arib reageert woedend op het onderzoek. Ze noemt het een "politieke dolksteek" van Bergkamp dat het onderzoek uitlekt. Laatstgenoemde ontkent alle beschuldigingen. Bergkamp zegt te betreuren dat het onderzoek op straat lag voordat zij met Arib kon spreken.

De PvdA'er laat op haar beurt weten dat zij zich niet herkent in de beschuldigingen. Ze noemt het een "schijnonderzoek" en is verrast dat het hele presidium instemde met het onderzoek. Dat betekent namelijk dat haar partij- en fractiegenoot, Henk Nijboer, dat ook heeft gedaan. Al sloot ze op dat moment een verdere samenwerking tussen haar en Nijboer niet uit.

Later laat Arib weten dat ze niet gaat meewerken aan het onderzoek. Ze voelt zich niet geroepen om "met terugwerkende kracht een verantwoordingsgesprek" af te leggen. Ook ziet ze geen reden om op te stappen.

1 oktober: Arib stapt op, mede door 'gebrek aan steun' van partijleden

Zaterdag stapt ze uiteindelijk alsnog op. Omdat ze het onderzoek als een aanval op haar waardigheid beschouwt. En ze naar eigen zeggen niet meer "veilig en vrij" kan functioneren.

Ook is Arib teleurgesteld in haar fractiegenoten. Zo vroeg een aantal Kamerleden Bergkamp om opheldering over de gang van zaken. Ze willen weten hoe het onderzoek tot stand is gekomen en of er zorgvuldig is gehandeld. Er is ophef over dat informatie over het gevoelige onderzoek werd gelekt.

"Het valt mij zwaar dat namen van mijn fractiegenoten niet onder deze brief staan. Dat droeg bij aan mijn besluit om op te stappen", schrijft Arib.

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken legt uit waarom haar fractie de brief niet ondertekende. "Het is zuiverder en sterker als andere partijen dat aan de orde stellen." Arib wist dat haar partij achter de brief staat, verzekert Kuiken.

Haar Tweede Kamerfractie is overvallen door het besluit van Arib. Opstappen had volgens Kuiken "niet gehoeven". Bergkamp heeft nog niet gereageerd op het vertrek van Arib.