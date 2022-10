PvdA-Kamerlid en voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib vertrekt uit de Tweede Kamer. Arib was de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws vanwege een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van haar. Arib noemt dat onderzoek zelf "een schijnonderzoek" en zegt nu niet meer "vrij en veilig" te kunnen functioneren.



Arib zegt dat ze in de afgelopen twee dagen "nog nooit zoveel heeft meegemaakt" als in haar carrière van 24 jaar als volksvertegenwoordiger. Ze herhaalt dat het onderzoek, dat is ingesteld door het huidige dagelijkse bestuur van de Kamer, een aanval is op haar waardigheid.

Het PvdA-Kamerlid was de afgelopen dagen onder meer fel op de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij vormt samen met de ondervoorzitters het dagelijks bestuur van de Kamer.

De plannen voor het onderzoek werden eerder deze week gelekt en naar buiten gebracht via het NRC. Arib was toen nog niet op de hoogte van het onderzoek. Ze noemde het incident een "politieke dolksteek".

Arib teleurgesteld in fractiegenoten

Het valt Arib zwaar tegen dat haar fractiegenoten haar niet hebben gesteund, schrijft ze zaterdagavond in haar verklaring. Een aantal Kamerleden heeft Bergkamp gevraagd om opheldering over de gang van zaken. Ze willen weten hoe het onderzoek tot stand gekomen is en of er zorgvuldig gehandeld is, mede doordat informatie over het gevoelige onderzoek werd gelekt.

"Het valt mij zwaar dat namen van mijn fractiegenoten ontbreken onder deze brief. Dat heeft bijgedragen aan mijn besluit om op te stappen", schrijft Arib.

Eerde noemde Arib het al pijnlijk dat haar fractiegenoot Henk Nijboer als lid van het dagelijks bestuur heeft ingestemd met het onderzoek. Nijboer had naar eigen zeggen geen andere keuze vanwege de ernst van de meldingen.

Meldingen van machtsmisbruik en schrikbewind

Volgens Bergkamp is het onderzoek tegen Arib niet zomaar aangevraagd. Er zijn meerdere anonieme meldingen binnengekomen over "machtsmisbruik" en een "schrikbewind" van het PvdA-Kamerlid, in de tijd toen zij nog Kamervoorzitter was (2016-2021).

Ook de ondernemingsraad van de Kamer ontving dergelijke signalen over haar werkwijze, bevestigde voorzitter Michel Meerts deze week. Volgens hem hadden ambtenaren "in de directe omgeving" van Arib moeite met haar gedrag, zoals het "afrekenen" met ambtenaren die fouten maakten. In de jaren waarin ze Kamervoorzitter was, kwamen meer dan tien klachten binnen.