De Haagse leiding van de ChristenUnie moest bij een speciaal belegde partijbijeenkomst het asielbeleid van het kabinet verdedigen. Leden van de partij willen dat de partij sterker opkomt voor de vluchtelingen. De huidige aanpak zou te hard zijn. Vooral het opschorten van gezinshereniging is de achterban een doorn in het oog.

Het congres werd belegd na een protestbrief van een aantal kritische leden. Antonie Fountain, mede-initiatiefnemer van de brief, noemde het opschorten van gezinshereniging een "mensenrechtenschending".

Namens de landelijke fractie waren onder anderen Kamerlid Don Ceder, partijleider Gert-Jan Segers en vicepremier Carola Schouten aanwezig. Zij kwamen allen aan het woord om de 385 leden te woord te staan.

Niet alle aanwezige leden zijn ontevreden over het asielbeleid. Zo erkennen zij dat er praktische grenzen zijn aan de asielopvang, omdat er bijvoorbeeld te weinig huizen zijn.

Desondanks was er vooral veel kritiek. Zo ontving het Haarlemse gemeenteraadslid Frank Visser veel applaus toen hij de situatie in Ter Apel aanhaalde. "Daar werden tentjes afgepakt terwijl de opvang vol zat. Als er geen plek is, moeten we een veldje regelen een eindje verderop. Want niémand slaapt op straat."

'Andere partijen moeten ook leveren'

Ceder ziet het huidige asielbeleid als een "administratieve handeling". Hij herhaalde meermaals dat hij het opschorten van gezinshereniging een "rotmaatregel" vindt, maar wees erop dat de ChristenUnie zich verplicht voelde om iets aan de situatie te doen. "Daarnaast moet per 1 januari een wet ingaan die gemeenten dwingt om azc's toe te staan. Dan wordt de opvang eerlijker verdeeld over het land", citeert de NOS een boodschap van Ceder. "Wij houden ons aan de deal, inclusief de rotmaatregelen, maar andere partijen moeten ook leveren."

Partijleider Segers stond stil bij kritiek binnen de partij op de keuze voor een speciaal partijcongres. Leden trokken in twijfel of het wel de beste vorm was om over het kabinetsbeleid te discussiëren. Segers vindt juist dat "ook binnen de partij een volwassen gesprek gevoerd moest kunnen worden".

De ChristenUnie-leider beloofde in zijn slotwoord zijn partijgenoten dat hij erop zou toezien dat de voor de ChristenUnie belangrijke punten wel geleverd wordt, zodat de concessies van zijn partij op asielbeleid niet voor niets geweest zijn. "Dat er nooit, nooit meer mensen onder de open hemel slapen. Want dat is voor ons de ondergrens."