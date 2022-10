De versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied is jarenlang onderschat, vertraagd en te technocratisch aangepakt. Daardoor stonden de belangen van de bewoners niet voorop. Dat beeld kwam deze week naar voren uit de openbare verhoren van de gaswinningsenquête.

"Het gaan niet over een stapel stenen, maar over het thuis van mensen. Die t van thuis is essentieel. Het is je veilige plek", benadrukte Hans Alders tijdens zijn verhoor.

Alders was van 2015 tot 2018 Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hij was aangesteld door het ministerie van Economische Zaken om de stroperige versterkingsoperatie vlot te trekken.

Deze week draaiden de verhoren om de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Gedupeerde Frouke Postma-Doornbos uit Schildwolde vertelde aan het begin van de week wat voor impact het op haar leven en het leven van haar man en kinderen heeft (gehad).

Een van haar drie zonen raakte in zijn tienerjaren depressief, maar dat hadden Postma-Doornbos en haar man niet in de gaten. "Ik heb geknokt voor mijn huis, maar ik had voor mijn kind moeten knokken", zei ze geëmotioneerd.

Pauzeknop van Wiebes zorgde voor veel ellende

In totaal zijn sinds de start van de versterkingsoperatie zo'n 2.600 adressen versterkt of herbouwd. Gemiddeld dus zo'n 325 per jaar. Waarom is de versterking al die tijd zo traag verlopen?

Uit de verhoren kwamen meerdere redenen naar voren. Zo vertelde Alders dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de versterkingsoperatie klein wilde houden en de boel vertraagde.

Ook het besluit van toenmalig minister Eric Wiebes om de versterkingsoperatie in maart 2018 te pauzeren heeft voor vertraging gezorgd. Dit deed hij omdat het kabinet had besloten de gaskraan dicht te draaien.

Minder gaswinning zou minder versterking betekenen, was het idee. Maar hoeveel minder was niet duidelijk. Dat moest worden uitgezocht. Honderden bewoners die al hadden gehoord dat ze in een onveilig huis woonden, moesten daardoor langer wachten op duidelijkheid. Het zorgde voor veel ellende.

Plan van aanpak veranderde keer op keer

Ook het plan van aanpak veranderde in al die jaren meerdere keren. Zo werd in eerste instantie objectgericht gewerkt. Een omstreden model van de NAM bepaalde welke huizen het onveiligst waren.

De aanpak leidde tot gekke verschillen. Zo bleek bijvoorbeeld één woning in een rijtje huizen wel veilig. Of alleen de linkerhelft van een twee-onder-een-kapwoning werd als onveilig bestempeld. Ook kregen bewoners van de ene straat een brief waarin stond dat hun huis onveilig was, maar de buren een straat verderop niet.

Onder leiding van Alders werd de aanpak meer gebiedsgericht, maar in 2019 veranderde de werkwijze weer. En dat was niet de laatste keer.

In 2020 werd de versterkingsoperatie zelfs helemaal overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ollongren was in die tijd minister van dat departement. Zij werd deze week ook verhoord. Net als Chris Kuijpers, die toen topambtenaar was op Binnenlandse Zaken.

Volgens Ollongren werkte Economische Zaken te "technocratisch". "De gedachte dat je op een tekentafel zou kunnen bedenken hoe het moest gaan, zonder overleg met regiobestuurders en bewoners, werkt in de praktijk niet", zei ze.

In één jaar zo'n zestig experts over de vloer

"We hadden veel indringender en eerder vanuit de bewoner moeten denken", gaf topambtenaar Kuijpers toe.

Deze les kan ook worden getrokken ten aanzien van de schadeafhandeling. Door de rol van de NAM verliep het jarenlang stroef. Pas in 2018 trok de overheid de verantwoordelijkheid naar zich toe.

Postma-Doornbos gaf misschien wel het duidelijkste voorbeeld van de impact op het leven van Groningers. In 2015 hield ze bij hoeveel schade-experts en medewerkers van de NAM ze over de vloer kreeg. Het waren minstens zestig verschillende mensen. Bouwvakkers niet eens meegerekend.

27.000 potentieel onveilige woningen op de lijst

Inmiddels loopt de schadeafhandeling een stuk beter. Al gaf de baas van het loket, Bas Kortmann, toe dat ze nog niet alle middelen hebben om het echt goed aan te pakken.

De versterking verloopt daarentegen nog niet heel goed. Het kabinet wil in 2028 klaar zijn, maar onder meer de toezichthouder twijfelt of dit zal lukken.

Op de lijst van potentieel onveilige huizen staan 27.000 adressen. De voorspelling van Wiebes dat het terugschroeven van de gaswinning zou leiden tot fors minder versterking is daarmee niet uitgekomen.

Toch waren zowel Ollongren als de oud-directeur van de NCG, Peter Spijkerman, deze week optimistisch. Als er "geen grote gekke dingen" gebeuren is het volgens hen haalbaar om de versterking per 2028 afgerond te hebben.