Minister Kajsa Ollongren vond dat toenmalig minister van Economische Zaken Eric Wiebes begin 2018 een te rooskleurig beeld schetste van de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied. Dat vertelde ze vrijdag aan de enquêtecommissie. Wiebes wilde de gaswinning naar nul terugschroeven. Hij ging ervan uit dat de versterkingsoperatie daarom een stuk kleiner zou worden.

Ollongren, nu defensieminister, was van 2017 tot 2022 minister van Binnenlandse Zaken. Chris Kuijpers was in die jaren topambtenaar op dat departement. Hij verscheen vrijdagochtend ook voor de enquêtecommissie.

Wiebes nam aan dat het aantal te versterken gebouwen flink zou afnemen door het terugschroeven van de gaswinning. Dat vond Kuijpers "wishful thinking". Hij liet dit begin 2018 ook aan Ollongren weten.

Uit een interne mail van een collega-ambtenaar aan Kuijpers bleek dat het ministerie rekening hield met het versterken van drieduizend huizen. "Dat lijkt me zeer optimistisch en ook niet realistisch", schreef de ambtenaar.

Pauzeren versterking leidde tot spanningen

De versterkingsoperatie was in 2018 net op gang gekomen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) had sinds 2015 de regie, al speelde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nog een rol in de uitvoering. Verschillende groepen huishoudens hadden toen al een brief op de mat gekregen waarin stond dat hun huis onveilig was. Wel was er nog niet veel werk verricht.

In de eerste drie maanden van 2018 sprak Wiebes met een aantal ministers over zijn plan om de gaswinning af te bouwen. Hij vertelde daarbij dat dit zou zorgen voor een veel kleinere versterkingsoperatie. Volgens Ollongren noemde hij een afname van vierduizend adressen. Dit zou zo'n 1,9 miljard euro schelen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vond dit veel te rooskleurig. Toch steunde het ministerie het besluit van Wiebes om de gaskraan dicht te draaien. Kuijpers noemt het een belangrijke stap die gezet moest worden. "Tegelijkertijd zorgde het voor spanning, want er waren in de versterkingsopgave al verwachtingen gewekt", zegt de oud-topambtenaar vrijdag.

Samen met het besluit zette Wiebes de versterkingsoperatie op pauze. "Het is evident dat onveilige huizen snel moeten worden versterkt. Het kabinet wil overige onomkeerbare stappen opschorten tot er meer duidelijkheid is over de veiligheid", schreef Wiebes in een Kamerbrief.

De versterkingsoperatie Totale werkvoorraad: ruim 27.000 adressen.

Afgerond: zo'n 6.000 adressen.

Van deze 6.000 adressen moesten er zo'n 2.600 worden versterkt.

Bij ruim 8.000 adressen zijn de opname en beoordeling nog niet klaar.

Ruim 10.000 adressen zitten in de planfase.

Langer wachten was 'toch wel heel treurig'

De versterking van twee groepen woningen, zogenoemde batches, kwam stil te liggen. Kuijpers erkent dat daar later "veel ellende" van kwam. Hierdoor moesten deze bewoners nog weer langer wachten. "Dat was eigenlijk toch wel heel treurig", vertelt Kuijpers.

Het was beter geweest als de gevolgen voor de versterkingsoperatie op dat moment al duidelijker waren, denkt Ollongren achteraf. Het besluit zorgde ook voor veel spanning tussen de overheid en de regionale bestuurders. Die waren het niet eens met het pauzeren van de versterkingsoperatie.

Bovendien zorgde het advies van de Mijnraad over de gevolgen van het terugschroeven van de gaswinning een paar maanden voor onduidelijkheid. Het kabinet hoopte dat duidelijk zou worden welke huizen het hardst versterking nodig hadden, maar dit werd niet duidelijk.

Het advies zorgde zelfs voor meer onduidelijkheid. Zo was een rijtje woningen als onveilig geclassificeerd, op één rijtjeswoning na, zegt Kuijpers als voorbeeld.

Ambtenaren werken te 'technocratisch'

De overheid nam in 2019 de versterking over en de NAM kwam op afstand te staan. Ollongren werd officieel per 2020 politiek verantwoordelijk. Het ministerie van Economische Zaken was dus niet langer betrokken bij de operatie. Al bemoeide het ministerie van Binnenlandse Zaken zich in 2019 al met de versterkingsoperatie, blijkt uit de verhoren van vrijdag.

Zo stuurde Kuijpers na een zware beving in 2019 een appje naar Ollongren, met daarin kritiek op het ministerie van Economische Zaken. "We moesten de versterking in de benen krijgen. Het duurde gewoon te lang en we moesten het momentum gebruiken."

Ollongren meent dat het een goede stap is geweest. De ambtenaren op Economische Zaken werkten veel "technocratischer" dan de ambtenaren op haar eigen departement. "Gaandeweg werd ook duidelijk dat de technische benadering ook tot grote verschillen leidde. Die waren technisch misschien wel perfect in orde, maar menselijk gezien was het niet te begrijpen", vertelt de zittende minister.

De versterkingsoperatie kwam onder haar leiding nog steeds moeizaam op gang. Toch meent Ollongren dat ze de opgave niet heeft onderschat. "Dat suggereert dat we niet wisten hoe groot en ingewikkeld het was. Dat wisten we wel", zeg ze. De minister concludeert wel dat het "weerbarstig" was.

Op dit moment zouden er zo'n 27.000 adressen zijn die versterkt moeten worden. Nog zo'n achtduizend adressen wachten op hun opname en beoordeling. Voor 6.000 adressen zit het traject erop. Daarvan moesten er ongeveer 2.600 versterkt worden. De operatie moet in 2028 klaar zijn.