De Tweede Kamervoorzitter moet meer instrumenten in handen krijgen om debatten goed te laten verlopen, vinden D66 en ChristenUnie. Zo moet de voorzitter in kunnen grijpen als er dreigementen worden geuit naar collega's. Maar in de Kamer zijn partijen het helemaal niet eens over wat nu wel en wat niet gezegd kan worden.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma kreeg in november vorig jaar doodsbedreigingen binnen nadat FVD'er Pepijn van Houwelingen hem in een debat toeriep: "Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen."

Dat was voor Jan Paternotte (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) de aanleiding om de regels voor omgangsvormen in de Kamer aan te scherpen. Het was immers niet de eerste keer dat Kamerleden werden geïntimideerd. Als het aan deze coalitieleden ligt, is het voortaan verboden elkaar te bedreigen in de Tweede Kamer.

Dat lijkt een logische en misschien ook wel overbodige stap, vond Laurens Dassen (Volt). "Een parlement dat praat over het feit dat we als collega's elkaar niet mogen bedreigen. Dat snapt een kind van vier."

'Je mág pleiten voor het oprichten van een tribunaal'

Toch is het niet zo eenvoudig om het eens te worden over welke middelen een voorzitter moet krijgen om de orde te bewaken, bleek donderdag tijdens het debat over het voorstel van Segers en Paternotte.

Niet iedereen heeft bijvoorbeeld moeite met de tribunalen-uitspraak. SGP'er Kees van der Staaij voelt zich "niet thuis" bij die opmerking. "Maar om nou te zeggen dat het bedreiging is en zonder meer niet door de beugel kan, zou ik wel wat meer toelichting op willen", zei hij tijdens het debat. "Je kunt ook zeggen dat het een karakter van een mislukte profetie draagt."

Joost Eerdmans van JA21 noemde de suggestie om tribunalen op te richten "een totaal belachelijke opmerking". Maar, voegde hij er direct aan toe: "Je mág als partij pleiten voor het oprichten van een tribunaal."

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren betreurt het als uitspraken in het parlement leiden tot bedreigingen. "Maar we moeten voorzichtig zijn met het leggen van een direct verband", zei hij.

Het is sowieso voer voor discussie wanneer er nou sprake is van een bedreiging. Kamerleden Van Meijeren en Caroline van der Plas (BBB) kwamen er al niet uit of 'sukkel' of 'idioot' scheldwoorden zijn.

Het ligt er namelijk aan hoe je die woorden gebruikt. Als dat in de vorm van een stijlfiguur is, zoals "Wat zijn dat toch een stelletje ongelofelijke sukkels of idioten", dan moet het kunnen, vindt Van Meijeren.

Deze discussie komt nog boven op de vraag of de Kamervoorzitter niet al genoeg middelen heeft om in te grijpen. Bij 'het gebruik van beledigende uitdrukkingen of 'het verstoren van de orde' kan een Kamerlid het woord worden ontnomen en in het uiterste geval helemaal worden geschorst voor het debat. Die instrumenten moeten alleen wel worden gebruikt. Daar is sinds Vera Bergkamp voorzitter is veel discussie over.

Ook partijen die het voorstel zien zitten, zoals de PvdA, hebben hier vragen over. "Ik ben positief over het voorstel, maar ik vraag me wel af wat het nou daadwerkelijk toevoegt", zei Kamerlid Mohammed Mohandis.

'Stoppen met het verder opstoken van dat dreigende klimaat'

Voor D66-Kamerlid Joost Sneller is het een serieuze zaak. Hij bracht in herinnering dat sommige politici worden beveiligd vanwege ernstige bedreigingen. "Mensen worden veroordeeld voor het met de dood bedreigen van bijvoorbeeld mijn fractiegenoot. Nadat hem in deze Kamer verteld werd: uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen", zei Sneller. "We moeten stoppen met het verder opstoken van dat dreigende klimaat", is zijn boodschap.

Kamerleden zijn onschendbaar. Dat wil zeggen dat zij niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor wat zij in debatten zeggen. De Kamer gaat zelf over de orde en stelt haar eigen regels op.

Daar hoeft niets aan te veranderen, vindt SP'er Renske Leijten. Zij zou graag als Kamer onderling afspraken willen maken over de omgangsvormen. "Zodat we het met elkaar over de inhoud kunnen hebben. Want daarvoor zijn we toch gekozen?"

Het debat wordt op een later moment voortgezet. Segers en Paternotte zullen zich eerst moeten buigen over de gestelde vragen vanuit de Kamer. Het gaat op papier om een kleine wijziging. Alleen de regel: 'Het bedreigen van een persoon', wordt wat hen betreft toegevoegd aan het 180 pagina's tellende Reglement van Orde.

Wat Segers en Paternotte in ieder geval voor elkaar hebben gekregen, is een bredere discussie over de omgangsvorm in het parlement.