De operatie om beschadigde huizen in het aardbevingsgebied te versterken, wil nog altijd niet vlotten. Oud-directeur van de uitvoeringsorganisatie, Peter Spijkerman, denkt wel dat het mogelijk is dat alle gebouwen in 2028 versterkt zijn. Maar dat het te lang duurt frustreert hem. Spijkerman werd donderdag verhoord door de enquêtecommissie die onderzoekt doet naar de gaswinning.

In totaal moeten ruim 27.000 potentieel onveilige adressen worden beoordeeld. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwde in juni dat de operatie met het huidige tempo niet in 2028 klaar zal zijn. Vorig jaar werden ongeveer 650 gebouwen versterkt.

Toch denkt Spijkerman dat de kans groot dat dit doel wel gehaald wordt. Maar door de manier van beoordeling hebben ze volgens hem de groep die waarschijnlijk versterkt moeten worden eerder te pakken, verwacht hij. Al moeten er volgens Spijkerman geen "grote gekke dingen" gebeuren, zoals het verder opendraaien van de gaskraan of een heel zware beving.

Spijkerman werd in 2018 aangesteld als directeur van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Eerder was dit niet meer dan een regieorganisatie, maar in de tijd van Spijkerman werd de NCG de organisatie die de versterkingen daadwerkelijk moest gaan uitvoeren. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) was uit het proces gehaald en de staat heeft sindsdien de publieke verantwoordelijkheid.

Volg het nieuws rond de gaswinningsenquête Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Tegenover het optimisme van Spijkerman staat het pessimisme van de Groningers. Hoe komt het dat zij teleurgesteld zijn, vraagt de commissie? "Heel veel huizen zijn gewoon nog niet versterkt. Dan is het logisch dat ze hartstikke ontevreden zijn, maar ik kan geen ijzer met handen breken", antwoordt de oud-directeur.

Spijkerman vindt wel dat de Groningers gelijk hebben. "Natuurlijk duurt het veel te lang. Dit is ook mijn frustratie, die onder mijn huid is gaan zitten."

De versterkingsoperatie Totale werkvoorraad: Ruim 27.000 adressen.

Afgerond: Zo'n 6.000 adressen.

Van deze 6.000 adressen moesten er zo'n 2.600 worden versterkt.

Bij ruim 8.000 adressen is de opname en beoordeling nog niet klaar.

Ruim 10.000 adressen zitten in de planfase.

Nog meer adressen op de lijst?

In zijn verhoor legt Spijkerman ook uit dat de NCG nog steeds geen vol zicht heeft op de versterkingsoperatie. Er moeten nu nog zo'n achtduizend beoordelingen gedaan worden. Bovendien kunnen er nog steeds adressen worden toegevoegd aan deze lijst.

Spijkerman maakt zich ook grote zorgen over de ruim tienduizend adressen die nog op de lijst staan om aangepakt te worden. Die aanpak stokt, vanwege de herbeoordelingen die er plaatsvinden.

Ook hebben twee reorganisaties de versterkingsoperatie de afgelopen jaren vertraagd, stelt de oud-directeur. Verder hielpen de vele beleidswijzigingen volgens Spijkerman niet mee. "Het gebeurde met goede bedoelingen, maar als uitvoerder heb ik behoefte aan rust."

Voorzitter loket schadeafhandeling weerspreekt kritiek

In de ochtend, voor het verhoor met Spijkerman, stond de commissie stil bij de schadeafhandeling. Bas Kortmann, voorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) moest getuigen. Het IMG is het onafhankelijke en zelfstandige bestuursorgaan dat de schade afhandelt, sinds de NAM geen rol meer speelt.

Het IMG, voorheen de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), werd in 2018 opgericht. Het orgaan heeft inmiddels zo'n 280.000 schademeldingen afgewikkeld en ongeveer 1,5 miljard euro uitgekeerd.

Toch klinkt er ook kritiek op het IMG. Oud-secretaris van belangengroep het Gasberaad, Susan Top, sprak in haar eigen verhoor van "oude wijn in nieuwe zakken". Kortmann is het hier niet mee eens. Hij stipt aan dat de NAM in de zes jaar dat het zelf de schade afhandelde maar 400 miljoen euro uitkeerde.

'Bij twijfel krijgt gedupeerde het voordeel'

Ook vindt Kortmann de kritiek onterecht dat de schadeafhandeling niet ruimhartig wordt afgewikkeld. "Wij zoeken op veel plekken de grenzen van de wet op", vertelt hij. Zo geven ze bij twijfel het voordeel aan de gedupeerde.

De beoordelingscijfers van het IMG zijn dan ook, op één na, allemaal voldoende. Naast fysieke schade regelt het orgaan ook de immateriële schade. Hier kunnen mensen aanspraak op maken die leed ervaren dat niet in geld is uit te drukken.

Over deze smartengeldregeling zijn wel veel mensen ontevreden. Volgens Kortmann komt dat omdat er verkeerde verwachtingen leven. "Niet iedereen die verdriet heeft, heeft immateriële schade."

Kortmann erkent dat het IMG eigenlijk nog te weinig bevoegdheden en budget heeft om de schadeafhandeling echt goed te regelen. Dit komt mede omdat in de wet is vastgelegd dat ze alleen de schade oplossen waarvoor de aansprakelijkheid bij de NAM ligt. Daardoor is er geen ruimte om méér te doen.

Kortmann geeft als voorbeeld een straat met vijf huizen, waarvan bij vier schade is vastgesteld die verhaald kan worden op de NAM. "Een bestuurder zal dan vaak de vrijheid hebben om ze allemaal mee te nemen, maar wij hebben die bevoegdheid niet."