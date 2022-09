PvdA-politica en voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib peinst er niet over mee te werken aan het onderzoek dat het huidige dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer naar haar laat doen. "Omdat het een schijnonderzoek is", licht Arib toe. Ook wil ze niet praten met haar opvolgster Vera Bergkamp.

Naar eigen zeggen wil Arib geen verantwoording afleggen tegenover de nieuwe voorzitter. "Ik ben verantwoording schuldig aan de kiezer en niemand anders."

Ze reageert fel op het nieuws over het onderzoek, waarover NRC woensdagavond berichtte. Klagers zeggen dat Arib een onveilige werksfeer creëerde en "een schrikbewind" voerde. Ook de ondernemingsraad van de Kamer ontving dergelijke signalen over haar werkwijze, bevestigde voorzitter Michel Meerts donderdag.

Volgens hem hadden ambtenaren "in de directe omgeving" van Arib moeite met haar gedrag, zoals het "afrekenen" met ambtenaren die fouten maakten. In de vier jaar waarin ze Kamervoorzitter was, kwamen meer dan tien klachten binnen.

Arib ontkent dat zij verantwoordelijk was voor een vermeend schrikbewind: "Ik heb onder een schrikbewind geleefd. Ik weet wat het is."

De kwestie is woensdag besproken door het Presidium, een groep Kamerleden die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het parlement. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan", benadrukt Bergkamp. Ze wil alleen kwijt dat het onderzoek betrekking zal hebben op "de sociale veiligheid". Er moet nog een onderzoeksbureau worden aangesteld.

Als het hele Presidium ermee heeft ingestemd, betekent het dat ook Aribs partij- en fractiegenoot Henk Nijboer dat heeft gedaan. "Dat is natuurlijk wel pijnlijk. Ik moet het er met hem nog over hebben", zegt Arib daarover. Ze wil niet op voorhand de samenwerking met hem beëindigen.

Arib: 'Dit is een politieke afrekening'

Arib noemt het onderzoek een "politieke afrekening". De voormalige Kamervoorzitter vindt dat ze nu "met terugwerkende kracht een soort functioneringsgesprek moet voeren". Dat erover is gelekt, ervaart de sociaaldemocraat als een "politieke dolksteek" van Bergkamp. Die weerspreekt de beschuldigingen.

Na de verkiezingen van vorig jaar won Bergkamp de strijd om de voorzittershamer van Arib, die sinds 2016 op de voorzittersstoel zat. Sindsdien was er meerdere keren gedoe om de verkiezing van Bergkamp en haar stijl als voorzitter.

Arib ziet vooralsnog geen reden om (tijdelijk) te stoppen als Kamerlid, noch als voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête over corona moet voorbereiden. Of ze ook aan stappen tegen Bergkamp denkt, wil ze nog niet kwijt.