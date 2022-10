In de een-na-laatste week van de openbare verhoren van de gaswinningsenquête getuigen tien mensen. De bekende(re) namen laten nog even op zich wachten, al staat oud-minister Henk Kamp voor de tweede keer op de lijst en wordt ook Shells huidige baas Marjan van Loon verhoord. Een overzicht.

Maandag 3 oktober

De week wordt afgetrapt met Geert-Jan ten Brink. Hij is op dit moment dijkgraaf bij het waterschap Hunze en Aa's. Van 2011 tot 2017 was Ten Brink burgemeester van de voormalige gemeente Slochteren (nu Midden-Groningen).

Bert Jan Hoevers, algemeen directeur bij Gasunie Transport Services (GTS), getuigt na Ten Brink. GTS is de beheerder van het landelijke gastransportnet en voorziet de staatssecretaris elk jaar van advies over de leveringszekerheid. Het bedrijf analyseert dus vraag en aanbod.

Hoevers werkt al sinds 2007 voor GTS, eerst als manager en nu vijf jaar als directeur. Van 2001 tot 2007 was hij projectleider op het ministerie van Financiën.

Henk Kamp sluit de dag af. De voormalige minister van Economische Zaken wordt voor de tweede keer verhoord. De vorige keer vroeg de enquêtecommissie vooral naar zijn eerste jaren als minister. Kamp nam in die periode het besluit om - tegen advies van zijn toezichthouder in - de gaswinning nog niet omlaag te brengen. Dat jaar werd er zelfs nog meer gas gewonnen.

Zijn ministerie ontdekte in 2015 dat de met de Kamer gedeelde cijfers en oorzaken van deze verhoogde winning niet klopten. In het eerste verhoor van Kamp naar voren dat hij weinig grip had op het gasdossier.

Woensdag 5 oktober

Op woensdag worden ook drie mensen verhoord. Als eerste is Wouter Raab aan de beurt. Hij werkte van 2007 tot 2020 op het ministerie van Financiën. Tot 2016 was hij directeur Financieringen bij de Generale Thesaurie. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het beheer van staatsdeelnemingen, zoals Gasunie.

Van 2016 tot 2020 was Raab directeur Inspectie der Rijksfinanciën. Deze afdeling heeft een centrale rol in alles wat met de begroting te maken heeft. De inspectie adviseert de minister over de doelmatigheid en financiële gevolgen van beleid.

Na Raab getuigt Sandor Gaastra. Hij is sinds 2016 topambtenaar op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daardoor is hij ook lid van de raad van commissarissen en het college van gedelegeerde commissarissen van handelshuis GasTerra.

De dag wordt afgesloten met Filip Schittercatte. Hij is de eerste van oliebedrijf ExxonMobil die wordt verhoord. Topman Joost van Roost weigerde eerder te komen. De commissie kan hem niet dwingen, omdat hij Belgisch staatsburger is.

Donderdag 6 oktober

Op donderdag staat niet ExxonMobil, maar Shell centraal. Marjan van Loon is sinds 2016 president-directeur van Shell Nederland. De twee oliebedrijven zijn de eigenaren van de NAM.

Jan Willen van Hoogstraten getuigt donderdagmiddag. Hij is sinds 2016 de baas van staatsonderneming Energie Beheer Nederland (EBN). Dat bedrijf heeft 50 procent zeggenschap in de Maatschap Groningen. In deze maatschap maken het Rijk en de oliebedrijven beleid voor de gaswinning.

Vrijdag 7 oktober

Rolf de Jong is de tweede topman van ExxonMobil die wordt verhoord. Hij is sinds 2016 verantwoordelijk voor de upstreamkant. Zo worden de activiteiten genoemd die betrekking hebben op het zoeken naar en het winnen van aardgas. Het gaat dus om de bezigheden van de NAM en GasTerra.

De week wordt afgesloten met René Paas. Hij is sinds 2016 commissaris van de Koning in Groningen.