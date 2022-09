Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vindt niet dat zij oud-Kamervoorzitter Khadija Arib aanvalt met een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Arib is woest over dat onderzoek en sprak woensdagavond van "opnieuw een anonieme, politieke dolksteek in de rug". Volgens Bergkamp is er goed over het onderzoek nagedacht en doet Aribs kritiek geen recht aan de zorgvuldige werkwijze van de Tweede Kamer.

De kwestie is woensdag besproken door het Presidium, een groep Kamerleden die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het parlement. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan", benadrukt Bergkamp.

Er waren twee anonieme brieven met klachten binnengekomen, waarna contact is gezocht met de landsadvocaat. "De landsadvocaat heeft dringend verzocht een onafhankelijk onderzoek te doen. Wij moeten dat doen vanuit onze rol als werkgever." Met Arib zelf is volgens de huidige Kamervoorzitter nog altijd niet gesproken.

Volgens dagblad NRC, dat het nieuws over het onderzoek woensdag naar buiten bracht, zeggen de klagers dat Arib een onveilige werksfeer creëerde en "een schrikbewind" voerde. Bergkamp bevestigt dat het onderzoek betrekking op de "sociale veiligheid" heeft, maar wil verder niks kwijt.

"Alles wat ik nu zeg over de inhoud, de timing en wie wat wist, beïnvloedt het onderzoek en dat wil ik niet." De Kamervoorzitter zegt dat er nog geen onderzoeksvraag is geformuleerd en er nog geen onderzoeksbureau is gekozen.

Arib uitte haar woede woensdagavond op Twitter. Ze noemde het onderzoek "de lelijkste kant van de politiek" en zei tegen de NOS en De Telegraaf dat zij door Bergkamp "voor de bus is gegooid".

"Die aantijgingen werp ik verre van mij", reageert Bergkamp. Ze wijst erop dat het hele Presidium, waarvan ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer deel uitmaakt, met het onderzoek heeft ingestemd.