Het presidium van de Tweede Kamer gaat onderzoek doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter en huidig PvdA-Kamerlid Khadija Arib. Dat doet het presidium naar aanleiding van een advies van de landsadvocaat dat NRC heeft ingezien. Bij de landsadvocaat waren meldingen binnengekomen van "machtsmisbruik", een "schrikbewind" en een "onveilige werkomgeving".

Kamervoorzitter Vera Bergkamp besloot naar aanleiding van het advies van de landsadvocaat om een onderzoek naar Arib in te stellen. Het is uniek dat het presidium onderzoek laat doen naar het gedrag van een oud-Kamervoorzitter. Het presidium is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer en bestaat naast Bergkamp uit acht Kamerleden.

De meldingen werden in anonieme brieven gedaan. De signalen uit een van de brieven, van juli dit jaar, wijzen op een "onveilige werkomgeving", citeert NRC landsadvocaat Pels Rijcken. De geformuleerde klachten worden bovendien bevestigd door de "ambtelijke leiding" van de huidige organisatie van de Tweede Kamer, meldt de krant.

Er zou bovendien geen sprake zijn van incidenten, maar van een "structureel probleem". Volgens de landsadvocaat heeft de Tweede Kamer daarom een "verplichting tot handelen", waarmee hij doelt op een onderzoek.

Ook de benoeming van Arib tot de Tijdelijke Commissie Corona was voor de landsadvocaat een reden om onderzoek te laten doen.

Arib was volgens NRC niet op de hoogte van het onderzoek. In een reactie aan de krant zegt ze geschrokken te zijn en zich niet te herkennen in de beschuldigingen. Later op de avond liet ze via Twitter weten dat ze een "verklaring over deze werkwijze" eist.

Het presidium laat woensdagavond weten te betreuren dat het advies van de landsadvocaat naar buiten is gekomen voordat er met Arib is gesproken. Dit gesprek zal eerst moeten plaatsvinden voordat het presidium met een nadere reactie komt.