D66 en ChristenUnie willen dat de Tweede Kamervoorzitter makkelijker kan ingrijpen als parlementariërs door collega's worden bedreigd. Dat is hard nodig, want het maatschappelijk debat is geradicaliseerd en dat komt mede door wat er in de Tweede Kamer gebeurt, vinden de coalitiepartijen.

Het moet afgelopen zijn met de dreigementen van Kamerleden richting hun collega's tijdens debatten, laten D66-fractievoorzitter Jan Paternotte en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in een gesprek met NU.nl weten.

Zij zien het de laatste jaren steeds vaker gebeuren dat collega's worden geïntimideerd tijdens debatten. De vrijheid van meningsuiting staat daarmee onder druk, menen de coalitieleden.

De Tweede Kamervoorzitter moet daarom resoluut kunnen ingrijpen. 'Het bedreigen van personen' moet expliciet worden opgenomen in het reglementenboek van de Tweede Kamer als reden om iemand het woord te ontnemen, of in het ergste geval te schorsen.

Segers en Paternotte dienen hier donderdag een voorstel voor in.

Waarom is deze wijziging nodig?

Paternotte: "We hebben de laatste jaren gezien dat er dingen in de Tweede Kamer gebeuren die je ervoor niet zag, waaronder bedreigingen. Wat hier gebeurt, heeft ook effect daarbuiten."

"Kijk naar wat er gebeurde toen er tegen mijn collega Sjoerd Sjoerdsma door Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie werd gezegd: 'Uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen.'"

"Daarna had hij binnen 72 uur vijf doodsbedreigingen ontvangen. Hij stond twee weken geleden nog in de rechtbank met een van zijn bedreigers. Er zijn inmiddels twee mensen veroordeeld. Dat is in die jaren daarvoor niet eerder gebeurd. Het heeft een enorm effect gehad."

Segers: "Het is tragisch dat het nodig is. Vooral sinds corona zie je de radicalisering in het maatschappelijk debat. Dat is mede gevoed door het politieke debat."

"Je zou willen dat politici zelfbeheersing hebben en nadenken over hun woorden. Dat zij zich richten op de inhoud en niet op de persoon."

"Misschien is het een paardenmiddel, maar het geeft de voorzitter steviger grond onder de voeten om in te grijpen. We moeten de democratische beschaving hoog houden en dat begint hier."

Van Houwelingen slikte zijn opmerking later in. Hij zei: 'Mijn woorden zijn niet bedoeld als dreigement.' Er zit toch ook een zelfreinigend vermogen in de Kamer?

Paternotte: "Hij nuanceerde het iets, maar nam zijn woorden niet terug. Je ziet ook wat erna gebeurde. Er kwamen doodsbedreigingen en mensen werden geïnspireerd door die uitspraak. Die nuance heeft niets bereikt."

"Bedreigen mag niet in de samenleving, maar in de Kamer gelden andere regels. Een Kamerlid mag zeggen wat hij of zij wil. We moeten als Kamer dus zelf bepalen wat er gezegd mag worden in het debat."

Segers: "We liggen hier onder een vergrootglas. Je zou willen dat alle Kamerleden zichzelf in de hand hebben, maar we moeten constateren dat die zelfbeheersing er niet bij iedereen is. Het wordt steeds erger. Dan heb je hulpmiddelen nodig om het in de hand te houden."

De Kamervoorzitter kan nu ook al ingrijpen.

Paternotte: "Kijk naar de tribunalenuitspraak. De voorzitter zei toen: 'Het wordt er niet fraaier op.' In de toekomst kun je zeggen: het is een bedreiging en het mag niet."

Het beeld ontstaat dat D66 en CU strengere maatregelen bedenken tegen FVD en PVV.

Segers: "De regel geldt voor iedereen. Er staat zo veel op het spel. Een democratie en het parlement is de laatste linie tegen de chaos buiten. Tegen het recht van de sterkste. We besturen het land op een vreedzame manier. Met woorden. In die zin bepaalt dat de mate van een beschaving van een heel land."

Staat de beschaving van het land op het spel?

Segers: "Het is steeds moeilijker om verantwoordelijkheid te dragen in een gepolariseerd landschap. Dat geldt ook voor mensen buiten de politiek, zoals RIVM-baas Jaap van Dissel. We moeten deze mensen des te meer beschermen."

Paternotte: "We hebben het hier over de nationale vergaderzaal. Als je hier iemand neerzet als de vijand, dan inspireert dat mensen om hen ook als vijand te zien. Dat is gevaarlijk."

Heb je niet gewoon een strengere voorzitter nodig?

Paternotte: "De voorzitter moet ook steeds steviger ingrijpen. Dat zag je vorige week toen zij Baudet het woord ontnam. Het is tientallen jaren geleden dat zoiets gebeurde."

Je kunt er als voorzitter toch korter op zitten? Ik herinner me dat Paul van Meenen, toen ondervoorzitter, onlangs het woord ontnam van PVV-Kamerlid Gidi Markuszower omdat hij het had over een "enge ministersploeg".

Segers: "Je wilt niet dat de voorzitter onderwerp van discussie wordt. Dit geeft duidelijkheid en een mandaat om in te grijpen."

U zegt duidelijkheid. Maar waar eindigt een stevig debat en begint intimidatie?

Segers. "Als het om botsende levensbeschouwingen gaat, mag het debat best scherp worden gevoerd. Wij (hij wijst naar Paternotte, red.) staan ook weleens tegenover elkaar, zoals nu bij de Transgenderwet."

"De crux is de vrijheid te beschermen zodat mensen zich in vrijheid kunnen uiten. Zonder dat zij angst hebben om bedreigd te worden."

"Er zijn veel Kamerleden die zich afvragen of zij sommige dingen nog wel moeten zeggen omdat het tot een bedreiging kan leiden. Of dat zij een partij maar iets minder bekritiseren. Intimidatie is een bedreiging voor het vrije woord."

Wat is het risico als deze wijziging er niet komt?

Paternotte: "Dan wordt de Tweede Kamer te veel en te vaak een podium waar mensen binnen en buiten het gebouw bedreigd worden. We hebben hier een voorbeeldfunctie waar mijn dochters ook naar kijken."

Is het niet een beetje symbolisch?

Beiden tegelijk: "Nee."

Paternotte: "De voorzitter krijgt meer middelen."

Segers: "Dit voorstel past in een bredere beweging waarin een redelijk deel van de Kamer grenzen strenger bewaakt en bedreigingen sneller tegenspreekt. De democratie valt of staat bij een scherp debat, maar je laat de persoon en de veiligheid van die persoon erbuiten."