Net als coalitiepartner VVD wil ook het CDA dat er eerst een "goed gesprek" wordt gevoerd met iemand die op papier zijn of haar geslacht wil laten veranderen bij de gemeente.

Een wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat mensen vanaf zestien jaar hun sekse juridisch kunnen laten wijzigen van M naar V of omgekeerd. Daarbij hoeven zij dan geen deskundigenverklaring meer af te geven. Nu moet dat nog wel. De Tweede Kamer debatteert over dat wetsvoorstel.

Transgender personen moeten na de aanvraag alleen vier weken wachten totdat het besluit wordt uitgevoerd. Kinderen jonger dan zestien kunnen voortaan ook de registratie wijzigen, maar dat moet via de rechter.

VVD en CDA zijn het er niet mee eens dat er straks geen enkele garantie voor zorgvuldigheid meer in de procedure zit. Een gesprek met een deskundige (bijvoorbeeld een arts) zoals dat nu nog nodig is, vinden ze niet "betuttelend". Transgender personen zeggen dat zelf wel zo te ervaren.

CDA wil trans personen beschermen tegen 'lichtzinnig besluit'

Volgens CDA-Kamerlid Raymond Knops doet een gesprek juist "recht aan het belang van de keuze". Het vormt een bescherming tegen een mogelijk lichtzinnig besluit, zegt hij.

Het gaat de twee coalitiepartijen niet om een medisch gesprek over de genderidentiteit, maar om goede informatie over de gevolgen van deze "verstrekkende keuze". Voorstanders van de wetswijziging zien hierin een opening om tot een oplossing te komen.

VVD en CDA willen van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) weten hoe hij aankijkt tegen de mogelijkheid van een extra waarborg. Voor die tijd zeggen de twee coalitiefracties nog niet of ze de wetswijziging zullen steunen.

Vooral voor de VVD, de grootste partij, is belangrijk om een Kamermeerderheid te behalen. Coalitiepartij ChristenUnie is tegen het wetsvoorstel. Weerwind zal op een later moment antwoorden op de vele vragen, opmerkingen en twijfels die er in de Tweede Kamer leven.

Kamermeerderheid voor wet onzeker

Veel fracties hebben bedenkingen over de jonge kinderen. "Bij hen is de genderidentiteit nog fluïde", zei Knops, die daarom extra voorzichtigheid nodig vindt. Voorstanders vinden dat ouders hierin de beschermende rol spelen. D66 wil nog verder gaan en wil dat de rechter er ook niet aan te pas komt bij kinderen jonger dan zestien.

Voorstanders D66, PvdA, GroenLinks, PvdD, Volt, BIJ1 en waarschijnlijk SP benadrukken dat het om een kleine administratieve wijziging gaat ten opzichte van de situatie nu.

Tegenstanders zien wel degelijk grote maatschappelijke gevolgen. Ze wijzen op fraude, misbruik en nadelen voor vrouwen die hierdoor last en onveiligheid zouden kunnen ervaren.