Hans Alders voelde zich in zijn laatste periode als Nationaal Coördinator Groningen "belazerd" door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dat bedrijf van Shell en ExxonMobil was, toen Alders was aangesteld om de regie te nemen over de versterkingsoperatie, verantwoordelijk voor de uitvoering. De NAM vertraagde de boel, verklaart Alders woensdag aan de enquêtecommissie die de Groningse gaswinning onderzoekt.

"Doe je ogen eens dicht en stel je voor dat je een brief op de mat hebt gekregen van de overheid waarin staat dat je huis onveilig is. En elke avond leg je je kind in bed in een onveilig huis", vertelt Alders.

Het voormalige PvdA-Kamerlid begon in 2015 als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om de versterkingsoperatie vlot te trekken. De instantie wordt ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken.

Alders omschrijft de situatie waarin duizenden Groningers in 2018 zaten. Eind maart van dat jaar besloot toenmalig minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om de gaskraan dicht te draaien. Tegelijkertijd werd de versterkingsoperatie, die net een beetje op gang was gekomen, op pauze gezet.

Nieuwe adressen werden niet meer geïnspecteerd. Het ministerie wilde eerst advies inwinnen over de gevolgen van een productiestop voor de omvang van de versterkingsoperatie.

Alders achtte het ondenkbaar om gezinnen in onzekerheid te storten

"We wilden de trein niet voort laten denderden, maar even stilzetten en weer laten rijden als we wisten waar die trein naar toe moest", verklaarde oud-topambtenaar Maarten Camps woensdagochtend. Hij moest voor Alders getuigen.

Dat de versterkingsoperatie opnieuw tegen het licht gehouden moest worden, noemt Alders "volstrekt logisch". Maar het ministerie drukte ook de pauzeknop in voor gezinnen die al ver in het traject zaten. Zij hadden al gehoord dat hun huis onveilig was. "Als je dan terugkomt met de mededeling 'goh je huis is toch veilig', dan moet je dat verdomde goed weten", zegt Alders.

Hij vond dit geen goed plan. Het vertrouwen van de Groningers was toen al verspeeld. "Het leek me ondenkbaar en ik heb het te vuur en te zwaard verdedigd." Camps vond de kritiek in die tijd "begrijpelijk", zei hij tegen de commissie. Maar de oud-topambtenaar vindt het nog steeds het verstandigste besluit.

Olies moeten volgens Alders wel invloed hebben gehad

Terug naar het besluit van Wiebes om de gaswinning te stoppen. Begin 2018 stuurde de minister een mail naar Camps. Hij wilde "sterk inzetten op het stoppen van de gaswinning in Groningen".

Camps vond het "een interessant inzicht", zei hij tegen de enquêtecommissie. Minder gas winnen zou kunnen leiden tot een kleinere versterkingsoperatie. Al was dat toen alleen nog maar een aanname en dus helemaal niet zeker.

De mail van Wiebes volgde na een beving bij Zeerijp. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) had geadviseerd de gaswinning terug te schroeven naar 12 miljard kuub. Dit niveau zette het ministerie aan het denken. De miljarden die de winning zou opleveren voor de staatskas, werden afgezet tegen de kosten van de versterkingsoperatie. De conclusie werd snel getrokken. Op 29 maart deelde Wiebes zijn besluit met de Tweede Kamer.

Op diezelfde dag ging er ook een wetsontwerp in consultatie, vertelt Alders. Daarin stond dat de staat de risicoaansprakelijkheid van de NAM overneemt. "Dan moet je wel een vreemde in Jeruzalem zijn om niet te denken dat er enige samenhang is. Dit besluit was niet zonder de olies (Shell en ExxonMobil, red.) tot stand gekomen", concludeert Alders.

Alders vertrekt uit onvrede

De situatie wordt in de weken na Wiebes' besluit onwerkbaar voor Alders. Hij liep al langer tegen muren op, zegt hij. Sinds half 2017 ontstaat bij hem het gevoel dat hij "belazerd" wordt door de NAM. Het bedrijf zou de boel bewust vertragen en de operatie klein proberen te houden.

Toch had hij in die maanden nog het gevoel dat hij resultaten kan boeken. Het besluit van Wiebes bracht daar verandering in. De bom barstte vervolgens tijdens een zogenoemd escalatieoverleg tussen de NAM, de NCG en het ministerie. De minister hield wat betreft de pauzeknop voet bij stuk. Alders besloot op te stappen.

Uit het verhoor met Camps blijkt dat ze op het ministerie daarvoor al nadachten over een opvolger van Alders. Volgens de oud-topambtenaar moesten ze wel "een plan B hebben voor als Alders zou opstappen".