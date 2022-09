De VVD zal niet zomaar instemmen met het kabinetsvoornemen de transgenderwet te versoepelen. Vooral het schrappen van de deskundigenverklaring om het geslacht in het paspoort te wijzigen, stuit op verzet bij de grootste regeringspartij. Daarmee is het onzeker of de wetswijziging een meerderheid krijgt.

"Waarom is een gesprek waarin duidelijk kan worden of iemand duurzaam tot een overtuiging is gekomen niet meer zinnig?" vraagt VVD-Kamerlid Ulysse Ellian zich af in het debat over de wetswijziging.

Het schrappen van de zogenoemde deskundigenverklaring, door een arts of psycholoog, is de belangrijkste wijziging in de wet. Volgens het kabinet stuit zo'n gesprek op teveel bezwaren en is de toegevoegde waarde ervan onduidelijk.

Ook volgens belangenorganisaties zoals Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en COC, is zo'n verklaring een "inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht" van de persoon in kwestie.

Het College voor de Rechten van de Mens noemde het kabinetsvoorstel juist "een belangrijke stap vooruit in de bescherming en bevordering van de rechten van transgender personen."

VVD vindt argumenten kabinet 'kort door de bocht'

Maar de VVD denkt daar anders over. Deskundigen kunnen in zo'n gesprek dan misschien geen oordeel vormen of iemand wel of niet de juiste keuze maakt, maar dat is volgens Ellian ook niet de aard van dat gesprek.

"Misschien is de aard van dit gesprek of iemand rekenschap heeft gegeven van de consequenties. En hoe iemand tot de overtuiging is gekomen tot het andere geslacht te behoren."

De uitleg van het kabinet om deze stap te schrappen vindt Ellian "kort door de bocht" en "mager". Bovendien is de huidige wet, die stamt uit 2014, volgens hem in "goede balans".

De Kamer is zeer verdeeld over de wetswijziging. Die verdeeldheid is ook zichtbaar in de coalitie. Net als de VVD twijfelt het CDA.

De ChristenUnie is mordicus tegen, liet de partij al voor het debat weten. D66 staat daar weer recht tegenover. "Sinds 2013 wordt transgender-zijn wereldwijd eindelijk niet meer als stoornis gezien. Hoog tijd om de procedures daar op aan te passen", zei D66-Kamerlid Lisa van Ginniken, zelf transgender.

Klassieke links- rechtsverdeling

De uitgesproken voor- en tegenstanders behoren tot de klassieke links-rechtsverdeling in de Kamer. PVV, JA21 en SGP keerden zich bijvoorbeeld tegen het plan.

"God schiep de man en de vrouw. Dat is de essentie waar de samenleving op gebouwd is. Dat moet je niet achteloos naast je neerleggen", zei SGP'er Roelof Bisschop. De PVV had het over 'woke-hysterie'.

Aan de linkerzijde, onder andere GroenLinks, SP, BIJ1 en PvdA, vinden de partijen de deskundigenverklaring "betuttelend" en "vernederend".

Het debat wordt woensdag hervat als het kabinet de gestelde vragen vanuit de Kamer zal beantwoorden. Niet alle partijen kwamen aan het woord, omdat het debat vroegtijdig werd afgebroken. Het debat ging richting nachtwerk, waardoor bezoekers op de publieke tribune in de knel zouden komen met hun reis naar huis. Er rijden nauwelijks treinen 's nachts.