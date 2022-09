De gesprekken tussen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het ministerie van Economische Zaken gingen er soms "knetterhard" aan toe. Oud-toezichthouder Harry van der Meijden omschrijft de relatie als een "moeizame oorlog". Hij getuigde dinsdag voor de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de Groningse gaswinning.

Van der Meijden had de schijn tegen toen hij in 2014 werd benoemd tot inspecteur-generaal van het SodM. Hij had een jarenlange carrière bij Shell achter de rug. Kon hij wel onafhankelijk toezicht houden en advies geven?

De voormalig toezichthouder wierp de kritiek dinsdag van zich af. Hij heeft nooit zijn vorige werkgever "willen plezieren", vertelt Van der Meijden. Natuurlijk voorzag hij zelf ook "spanningsvelden", maar "ook een oud-Shell-topman kan goed toezicht houden".

'Was veel werk aan de winkel'

Uit zijn verhoor blijkt dat Van der Meijden een gespannen relatie had met de topambtenaren van Economische Zaken. Als nieuwe toezichthouder kreeg hij de opdracht om zijn organisatie "toekomstbestendig" te maken. Al snel concludeerde Van der Meijden dat er "veel werk aan de winkel was".

Hij constateerde dat zijn organisatie niet op gelijke voet stond met de beleidsafdelingen van het ministerie. Het SodM werd als "rustig bezit" gezien, verklaart Van der Meijden. Hij voelde zich ook niet serieus genomen.

Heisessie ging er 'knetterhard' aan toe

Deze onafhankelijkheid was ook niet genoeg gewaarborgd. Dat had de Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) een paar maanden na zijn aantreden geconcludeerd. Het SodM had bijvoorbeeld geen website of platform waar het de adviezen op kon publiceren en geen eigen voorlichtingsafdeling.

De toezichthouder wilde het roer omgooien, maar liep aan tegen een "krachtenveld". De spanning tussen hem en topambtenaar Mark Dierikx liep op, vertelt Van der Meijden.

Een heisessie moest de boel in goede banen leiden. Van der Meijden zou zijn plannen ontvouwen. Het ging er "knetterhard aan toe" en hij ervoer de bijeenkomst als "buitengewoon onaangenaam". Een medewerker die mee was vertelde na afloop aan Van der Meijden dat hij Dierikx iets had horen zeggen in de trant van "je denkt toch niet dat ik hieraan mee ga doen".

Branchevereniging olie en gas zat bij sollicitatie

Uit het verhoor komt ook opnieuw naar voren hoe nauw de banden tussen het ministerie en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) waren. De NAM haalt het Groningse gas uit de grond en is een dochterbedrijf van Shell en ExxonMobil.

Zo vertelt Van der Meijden dat hij voor een verrassing kwam te staan bij zijn sollicitatiegesprek. Daar zaten niet alleen topambtenaren bij, maar ook de baas van de branchevereniging voor olie- en gasbedrijven.

"Een sollicitatiegesprek voor een toezichthouder waarbij de sector aanwezig is op wie toezicht wordt gehouden vind ik bijzonder. Dat is niet zuiver", meent Van der Meijden.

Het SodM in het kort: Onafhankelijke toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland

Geeft (on)gevraagd advies aan de minister

De toezichthouder valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

'NAM was woedend' over SodM-advies van 2016

Van der Meijden haalt nog een voorbeeld aan. Een van de taken van het SodM was het beoordelen van de winningsplannen van de NAM en de minister hierover adviseren. Dat gebeurde elk jaar en soms meerdere keren per jaar.

Zo ook in 2016. Het SodM adviseerde dat jaar om de gaswinning verder te verlagen. De NAM was er volgens Van der Meijden "woedend" over. Hoe hij dat wist?

Van der Meijden praatte de minister een paar dagen voor zijn advies openbaar werd altijd even bij. Zo ook die keer. Bij het gesprek schoven tot zijn verbazing ook toenmalig NAM-directeur Gerald Schotman en de bazen van Shell (Dick Benschop) en ExxonMobil (Joost van Roost) aan.

Hij vond het "ongemakkelijk". Er werden niet veel woorden gewisseld en de sfeer was "onaangenaam", vertelt Van der Meijden. Na afloop werd hem door Schotman toegebeten: "Jij bent alleen tevreden als de productie nul is."

De verhalen van Van der Meijden bevestigen opnieuw dat het SodM niet goed kon functioneren vanwege de verwevenheid van het ministerie en de oliebedrijven. Eerder getuigde oud-toezichthouder Jan de Jong voor de enquêtecommissie. Hij was de voorganger van Van der Meijden.

De Jong verklaarde dat hij "lastig" gevonden werd op het ministerie. Ook kreeg hij het verwijt "anti-NAM" te zijn.