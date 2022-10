De openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen draaien deze week om de versterkingsoperatie en schadeafhandeling. Een overzicht van de tien mensen die komen getuigen.

Maandag 26 september

De openbare verhoren gaan de vijfde week in. De eerste weken draaiden vooral rond de jaren 2012 tot en met 2014. In die periode groeide het dossier van een schade-issue naar een veiligheidsissue.

Deze week maakt de commissie de overstap naar de latere jaren. Hoe verliep de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling?

Gedupeerde Frouke Postma-Doornbos uit Schildwolde getuigt als eerste. Daarna is voormalig provinciebestuurder Eelco Eikenaar (SP) aan het woord. Hij was tussen 2015 en 2019 gedeputeerde en had de gaswinning in zijn portefeuille.

Anita Wouters sluit de maandag af. Zij was topambtenaar op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tussen 2017 en 2019. Wouters gaf leiding aan een afdeling die zich bezighield met de versterkingsoperatie in Groningen.

Volg het nieuws rond de gaswinningsenquête Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Dinsdag 27 september

Het vierde verhoor van deze week begint dinsdagmiddag. Harry van der Meijden. Hij was van 2014 tot 2017 de baas van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Op zijn aanstelling kwam veel kritiek, omdat Van der Meijden eerder directeur van Shell was.

Woensdag 28 september

Oud-topambtenaar Maarten Camps van het ministerie van Economischer Zaken en Klimaat getuigt woensdagochtend. Hij was zeven jaar lang de hoogte ambtenaar, de zogeheten secretaris-generaal.

Na Camps getuigt de voormalig Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Hij werd in 2015 aangesteld om de regie te nemen over de versterkingsoperatie, maar had geen eigen budget en doorzettingsmacht. In 2018 legde hij zijn functie neer uit onvrede.

Donderdag 29 september

Bas Kortmann wordt donderdagochtend verhoord. Hij was van 2018 tot 2020 (vice)voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) en van 2020-2022 voorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dit instituut handelt schades af. Kortmann kondigde vorige week aan dat hij in februari opstapt.

In de middag getuigt Peter Spijkerman voor de commissie. Hij volgde in 2018 Hans Alders op als NCG en stopte afgelopen augustus. In de vier jaar dat Spijkerman zijn functie uitoefende, nam de NCG de taken over van het Centrum Veilig Wonen (CVW). Dat was de uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) die de versterkingsoperatie uitvoerde.

Vrijdag 30 september

De versterkingsoperatie werd in 2019 verhuisd van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ). Deze stap werd gezet, omdat de woningbouw ook onder dit ministerie viel.

Chris Kuijpers bijt vrijdag dan ook het spits af. Hij was topambtenaar op het ministerie van BZ van 2017 tot 2022. Kuijpers gaf leiding aan de afdeling Bestuur, Ruimte en Wonen.

De week wordt afgesloten met Defensieminister Kajsa Ollongren. Zij was van 2017 tot 2022 minister van BZ, maar zal ook worden verhoord over de periode 2011-2014. In die jaren was ze de hoogste ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken. Als secretaris-generaal had ze de ambtelijke leiding over het ministerie van premier Mark Rutte.