Fratelli d'Italia, de partij van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni, is volgens exitpolls met 23,5 procent van de stemmen de winnaar van de Italiaanse parlementsverkiezingen. Meloni zou daarmee de eerste vrouwelijke premier van het land worden.

Exitpolls geven een indicatie van de uitslag. Volgens de exitpoll van persbureau ANSA heeft het samenwerkingsverband van Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia tussen de 41 en 45 procent van de stemmen gekregen. Samen zouden ze tussen de 227 en 257 van de 400 zetels in de Kamer van Afgevaardigden kunnen gaan bezetten.

Vier jaar geleden wist de partij van Meloni bij de verkiezingen nog slechts 4 procent van de stemmen te halen. Nu lijkt Fratelli d'Italia volgens de prognoses af te stevenen op een aandeel van zo'n 25 procent.

In de nacht van zondag op maandag zei Meloni: "De Italianen hebben het duidelijke signaal afgegeven dat zij een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia willen."

'God, land en familie' als motto

Meloni voerde de afgelopen tijd campagne met het motto "God, land en familie" en keerde zich tegen wat zij de "lhbti-lobby", "woke-ideologie" en "het geweld van de islam" noemt. Ze belooft de tienduizenden bootvluch­te­lingen die elk jaar bij de Italiaanse kust aankomen tegen te houden.

Haar vroegere oproep om als Italië uit de Europese Unie te stappen heeft ze weliswaar laten varen, maar ze vindt wel dat de Italiaanse regering zich in Brussel meer moet laten gelden. Overigens steunt ze de EU-sancties tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne.

Partito Democratico erkent nederlaag

Partito Democratico, de belangrijkste centrumlinkse partij in Italië, heeft haar nederlaag officieel toegegeven. De partij liet weten zich als de belangrijkste oppositiepartij in het nieuwe parlement te zien.

"Dit is een trieste avond voor het land", zei Debora Serracchiani, een hooggeplaatst lid van de Partito Democratico, in een eerste officiële reactie op de verwachte verkiezingsuitslag. "Rechts krijgt een meerderheid in het parlement, maar niet in het land."

Uit de voorlopige prognoses blijkt namelijk dat de rechtse alliantie van boegbeeld Meloni vooralsnog op minder dan de helft van de stemmen uit lijkt te komen. Maar als gevolg van het complexe Italiaanse kiesstelsel vertaalt zich dat waarschijnlijk wel in een ruime meerderheid van de zetels in het parlement.

Oppositie vreest voor verlies verworven rechten en klimaatontkenning

Partito Democratico had voorafgaand aan de verkiezingen gewaarschuwd dat Meloni en haar partij Fratelli d'Italia een groot gevaar vormen voor zwaarbevochten rechten als abortus en dat ze belangrijke thema's als klimaatverandering zullen negeren.

Meer dan 50 miljoen Italianen waren opgeroepen zondag te komen stemmen. De opkomst viel volgens de eerste berichten tegen: net boven de 64 procent. Dat zou een historisch laag opkomstpercentage zijn. Bij de verkiezingen van vier jaar geleden was de opkomst nog 74 procent.