Fratelli d'Italia, de partij van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni, is volgens exitpolls met 23,5 procent van de stemmen de winnaar geworden van de Italiaanse parlementsverkiezingen. Meloni zou daarmee de eerste vrouwelijke premier van het land worden.

Exitpolls geven een indicatie van de uitslag. Volgens de exitpoll van persbureau ANSA heeft het samenwerkingsverband van Fratelli d'Italia, de rechts-nationalistische partij van Meloni, Lega en Forza Italia tussen de 41 en 45 procent van de stemmen gekregen.

Samen zouden zij tussen de 227 en 257 van de 400 zetels in de Kamer van Afgevaardigden kunnen gaan bezetten.

Op centrumlinks, waar geen verbond is gesloten door de partijen, wordt de Partito Democratico van voorman Enrico Letto naar verwachting de grootste met 17 à 21 procent. De Vijfsterrenbeweging was in 2018 nog de grote winnaar met 33 procent, maar hield nu slechts tussen de 13,5 en 17,5 procent over.

Meer dan 50 miljoen Italianen waren opgeroepen zondag te komen stemmen. De opkomst viel volgens de eerste berichten tegen, net boven de 64 procent. Dat zou een historisch laag opkomstpercentage zijn. Bij de verkiezingen vier jaar geleden was de opkomst 74 procent.