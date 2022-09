Premier Mark Rutte is van plan de komende tijd het belang van de sancties tegen Rusland duidelijk te maken. De Kamer vraagt zich af of het kabinet de bevolking nog wel meekrijgt, nu de energieprijzen de pan uit rijzen en mensen financieel klem zitten. "We mogen niet terug naar een tijdperk waarin het recht van de sterkste geldt", zegt de premier donderdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Jan Paternotte (D66) zei woensdag het gevoel te hebben dat het kabinet er "te weinig in slaagt om mensen er helemaal in mee te nemen".

Rutte staat sinds de Russische inval in Oekraïne van afgelopen februari elke vrijdag aan het begin van zijn persconferentie stil bij de oorlog.

Paternotte en Volt-leider Laurens Dassen wezen erop dat de Belgische premier Alexander De Croo, de Franse president Emmanuel Macron en de Finse premier Sanna Marin hun bevolking speciaal hebben toegesproken.

Er is Kamerbrede steun voor de levering van militaire goederen aan Oekraïne. Ook staan de meeste partijen achter de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland. Toch klinkt bij sommige Kamerleden een ander geluid. "Het kan niet zo zijn dat wij sancties in het leven roepen die onze mensen in Nederland meer pijn doen dan de mensen in Rusland", zei PVV-leider Geert Wilders woensdag.

CDA-fractieleider Pieter Heerma wilde vervolgens van Wilders weten hoe hij de agressie van de Russische president Vladimir Poetin dan wel wil stoppen, als hij geen sancties en geen wapensteun vanuit het Westen wil. Volgens de PVV-leider is het niet zijn taak om zich hiermee bezig te houden.

Rutte: 'Niet toegeven aan chantage en druk'

Rutte erkent donderdag dat het belangrijk is om het draagvlak voor de sancties te behouden. "Mensen worden geraakt als gevolg van de oorlog. De effecten kunnen heftig zijn voor huishoudens en bedrijven", zegt de premier.

Het kabinet "doet er alles aan" om de gevolgen op te vangen, maar Rutte benadrukt dat Nederland niet moet "toegeven aan chantage en druk" door weer goedkope Russische energie af te nemen. "Dan is het hek van de dam."

Eén ding is volgens Rutte duidelijk: Poetin stopt niet na Oekraïne. "Dus wat is het volgende slachtoffer? Dan dreigt er een veel grotere oorlog."

De minister-president noemt de oorlog in Oekraïne daarom "ook onze oorlog". Hij legt uit dat Nederland niet letterlijk in oorlog met Rusland is, maar dat het kabinet daar zou moeten helpen waar dat kan. "We hebben simpelweg geen andere morele, praktische en menselijke keuze. We doen dat ook voor onszelf. Voor onze directe veiligheid en onze welvaart."