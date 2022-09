Het voltallige kabinet liep woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de Tweede Kamer uit, omdat Thierry Baudet van Forum voor Democratie verdachtmakingen over minister Sigrid Kaag had geuit. Experts vinden het goed dat het kabinet een grens trekt. Maar Kamervoorzitter Vera Bergkamp had daadkrachtiger moeten optreden, zeggen ze tegen NU.nl. "Het lijkt wel of ze zich niet bewust is van haar bevoegdheden."

"Je moet ergens een grens trekken", zegt Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht. "Dat Baudet en zijn partijgenoten dan vervolgens de slachtofferrol opeisen, moet je voor lief nemen. Ik vind dit beter dan niks doen. Op een gegeven moment moet je zeggen: dit accepteren we niet meer."

Politicoloog Léonie de Jonge promoveerde op een onderzoek naar extreemrechtse partijen in Nederland, België en Luxemburg. Ze spreekt van een verschuiving in de omgang met politici als Baudet. "Collega-politici zeggen tot hier en niet verder en dat is belangrijk in een democratie."

Ook bij de media ziet ze een verandering. Was Baudet tot een paar jaar geleden nog een graag geziene gast aan talkshowtafels, die tijd lijkt voorbij. "Beter laat dan nooit", vindt De Jonge.

73 Kabinet verlaat zaal na opmerking Baudet over studie Kaag

Forum voor Democratie zegt zelf: 'We zijn uit op ophef'

Baudet insinueerde tijdens zijn inbreng bij de Algemene Politieke Beschouwingen van alles over Kaag en haar studie in Oxford. Hij zinspeelde erop dat de prestigieuze universiteit een "opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten" is en dat Kaag stiekem betrokken is bij het scheppen van een heel nieuwe wereldorde. Maar dat zijn ongefundeerde complottheorieën waar geen greintje bewijs voor is.

Het is zeldzaam dat het kabinet vertrekt tijdens een toespraak van een fractievoorzitter over de kabinetsplannen van komend jaar. Voordat het kabinet vertrok, had Baudet een hele reeks andere insinuaties en beschuldigingen geuit, die niets met de Algemene Politieke Beschouwingen te maken hadden.

“Ze weten dat andere partijen hierop aanslaan, ze zijn doelbewust uit op een rel.” Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis

Volgens Van den Braak zijn Baudet en zijn fractiegenoten uit op ontregelen en ophef. "Dat is wat ze letterlijk hebben verkondigd", zegt Van den Braak. "Ze weten dat andere partijen hierop aanslaan, ze zijn doelbewust uit op een rel."

Baudet zelf schreef in mei 2021: "FVD zal ophef zijn of zal niet zijn." En in augustus 2021 zei het FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren tijdens een interview met het online platform Café Weltschmerz dat Nederland een "schijndemocratie" is, dat Forum nooit een meerderheid zal krijgen en daarom moet inzetten op een antiparlementaire tactiek.

In november 2021 veroorzaakte FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen ook veel commotie. Tegen het Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) zei hij: "Uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen."

In augustus is een 59-jarige man veroordeeld tot een taakstraf wegens bedreiging van Sjoerdsma en opruiing. De Puttenaar had een paar dagen na Van Houwelingens uitspraken over Sjoerdsma in een Telegram-groep gezegd dat "een standrechtelijke executie meer op zijn plaats is".

En vorige week kwam het opnieuw tot een veroordeling tot een taakstraf van een bedreiger van Sjoerdsma. De 36-jarige man uit Dongen had op Instagram de hoop uitgesproken dat de D66'er met "een riem zou worden opgehangen".

Kamervoorzitter moet eerder ingrijpen

Van den Braak vindt dat Kamervoorzitter Bergkamp krachtiger had moeten ingrijpen. Baudet was al minutenlang aan het woord voordat het kabinet opstapte. Zijn betoog hield geen enkel verband met het onderwerp dat op de agenda stond: de Algemene Politieke Beschouwingen.

"Waarom liet Bergkamp hem zo zijn gang gaan?", vraagt Van den Braak zich hardop af. "Ze had direct kunnen zeggen: dit valt niet binnen de orde, u moet teruggaan naar het onderwerp en u moet hier niet allerlei theorieën gaan verkondigen."

“Baudet heeft in een democratie als de onze de vrijheid om te zeggen wat hij wil. De vraag is alleen of je daar als media een podium aan moet bieden.” Léonie de Jonge, politicoloog

Volgens Van den Braak verloor Bergkamp door haar late ingrijpen de regie en is dat de reden dat de getergde kabinetsleden besloten op te stappen. Volgens de hoogleraar is er maar één oplossing om een volgende ontsporing te voorkomen: de voorzitter moet zolang Kamerleden als Baudet de boel proberen te ontregelen nog strenger de orde handhaven en nog strenger ingrijpen.

"Ze heeft zelf de bevoegdheid om in te grijpen. Ik denk dat de voorzitter zich veel te weinig bewust is van haar bevoegdheden", meent Van den Braak.

De Jonge: 'Discussie over omgang met extreem rechts noodzakelijk'

Politicoloog De Jonge pleit voor een maatschappelijke discussie over de vraag hoe om te gaan met extreemrechtse partijen die de democratie afwijzen, zoals Forum voor Democratie. En dan niet alleen over de vraag hoe de Kamervoorzitter zich moet opstellen. Ook media zouden bij zichzelf te rade moeten gaan, vindt zij. "Hoe bericht je over Forum? Baudet heeft in een democratie als de onze de vrijheid om te zeggen wat hij wil. De vraag is alleen of je daar als media een podium aan moet bieden."

Baudet heeft opnieuw voor ophef gezorgd, precies wat hij zelf wil. Deze keer is het kabinet weggelopen. Volgens politicoloog De Jonge is de grote vraag hoe politieke partijen en de media zich een volgende keer moeten opstellen. Daarover moet een discussie worden gevoerd, vindt zij. "Je zag dat die discussie al werd gehouden na het tribunalenincident", zegt ze. "En die zal nu verder gaan. Moet je Baudet alsnog gaan isoleren?"

Verbetering: In een eerdere versie van dit verhaal stond dat de 59-jarige Puttenaar vorige week is veroordeeld, maar dit moest augustus zijn. De veroordeling van vorige week betreft een andere zaak. Het artikel is aangepast.