Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft FVD-leider Thierry Baudet woensdagavond het woord ontnomen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Even daarvoor had Baudet minister Sigrid Kaag (Financiën) beledigd. Daarop besloot het gehele kabinet om nog tijdens het belangrijkste debat van het jaar de zaal te verlaten.

Het debat werd kort erop geschorst door de Kamervoorzitter.

Baudet insinueerde van alles over Kaag en haar studie in Oxford. Hij zinspeelde erop dat de prestigieuze universiteit een "opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten" is en dat Kaag stiekem betrokken is bij het scheppen van een heel nieuwe wereldorde. Maar dat zijn ongefundeerde complottheorieën waar geen greintje bewijs voor is.

Het is uniek dat het kabinet vertrekt tijdens een toespraak van een fractievoorzitter over de kabinetsplannen van komend jaar.

Het komt vaker voor dat Baudet, of andere FVD-Kamerleden, zodanig provoceren dat de Kamervoorzitter moet ingrijpen. Een Kamermeerderheid steunde het ingrijpen van Bergkamp, al neemt de Kamervoorzitter uiteindelijk zelf het besluit.

37 Kabinet verlaat zaal na opmerking Baudet over studie Kaag

Rutte: 'We zijn een grens overgegaan'

Premier Mark Rutte zei na een korte hervatting van het debat dat "we een grens zijn overgegaan". Hij noemde de uitspraken van Baudet "onacceptabel". Andere kabinetsleden keerden niet terug in de zaal.

Rutte wilde blijven zitten, op voorwaarde dat Baudet zijn toon zou matigen. Bergkamp vroeg Baudet vervolgens zijn woorden richting Kaag terug te nemen. "Geen verdachtmakingen richting de minister van Financiën", zei ze. Toen de FVD'er dat weigerde, ontzegde ze hem het woord. Dat is een zeldzaamheid in de Nederlandse parlementaire geschiedenis.

"Er is een druppel voor alles en dit is de druppel", zei Bergkamp. "Dit gaat over een complot over de minister van Financiën en waar zij gestudeerd heeft."

Kaag reageerde ontdaan. "Het voelde alsof er een enorme grens werd overgegaan, en die moet ik zelf bewaken", zei ze in een interview met RTL Nieuws. Ze vond het fijn dat haar collega's in de Tweede Kamer achter haar stonden en noemde deze gebeurtenis gevaarlijk. "Je hebt recht op je eigen mening, maar je hebt geen recht op je eigen feiten."

Rechtse oppositie kritisch op weglopen kabinet, anderen juist voor ingrijpen

Enkele rechtse oppositiepartijen hadden kritiek op het weglopen van het kabinet. "De regering hoort hier te zijn", zei PVV-leider Geert Wilders. "Het kan niet zo zijn dat of de minister-president hier wel of niet blijft afhankelijk is van wat hier wordt gezegd."

Ook SP'er Lilian Marijnissen maakte "groot bezwaar" tegen het idee dat het kabinet een einde aan het debat maakte.

GroenLinks-leider Jesse Klaver staat "volledig achter" het ingrijpen van Bergkamp. "We hebben juist afgesproken om actiever in te grijpen wanneer er over de schreef wordt gegaan."

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte stipte aan dat zijn fractiegenoot Sjoerd Sjoerdsma vrijdag nog in de rechtszaal stond vanwege een zaak over doodsbedreigingen. Die kreeg Sjoerdsma enkele dagen nadat een FVD-Kamerlid hem had bedreigd tijdens een debat. "Woorden doen ertoe", aldus Paternotte. "Ik steun de Kamervoorzitter zodat de waardigheid van het parlement intact blijft."