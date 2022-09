Regeringspartij VVD deelt de kritiek van de oppositiepartijen dat het kabinet te laat in actie kwam tegen de hoge energieprijzen. Uiteindelijk werd op het allerlaatste moment een prijsplafond in elkaar gezet. "Het heeft rijkelijk lang geduurd", zegt VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans over de discussie om in 2022 nog iets te doen

Vanuit het kabinet klonk steeds dat actie niet doelmatig zou zijn, de prikkel om te verduurzamen zou wegnemen en de marktdynamiek verstoren.

"Er is te veel vanuit die logica geredeneerd en het heeft te lang geduurd voordat het kabinet echt aan de slag ging", erkent Hermans woensdag in de Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

De VVD'er is er wel tevreden over dat het prijsplafond er uiteindelijk kwam. Ook de manier waarop. GroenLinks en PvdA kwamen immers met het voorstel en vervolgens nam het kabinet het plan over.

"Dat is een constructief voorstel. Dat is de weg die we moeten inslaan. Niet alleen met dit vraagstuk", aldus Hermans.

Gemiddeld een korting van 190 euro per maand

Met het prijsplafond wordt de energieprijs vastgesteld tot een gemiddeld verbruik. In het kabinetsvoorstel is dat 1.200 kubieke meter gas en 2.400 kilowattuur stroom. Bij een hoger verbruik moeten consumenten de actuele prijs betalen. Het kabinet schat in dat de huishoudens gemiddeld een korting van 190 euro per maand op de energienota krijgen.

Het voorstel is nog niet helemaal uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld nog niet helemaal duidelijk hoe de maatregel wordt betaald.

Het plafond gaat per 1 januari gelden, maar er is voor gezorgd dat de energierekening al in november omlaag kan.

Prijsplafond moet nog worden uitgewerkt

"De precieze vormgeving van het tijdelijke prijsplafond wordt momenteel nog verder uitgewerkt met de sector", schreef minister Sigrid Kaag (Financiën) dinsdag aan de Kamer.

Oppositieleden blijven daar geïrriteerd over. "Het plan had er al moeten liggen. Het kabinet moet niet reageren, maar regeren", zegt PvdA-leider Attje Kuiken tegen Hermans.

"Ik hoor geen visie voor de lange termijn. Is dit kabinet in staat verder te kijken? Bent u in staat mee te denken over scenario's? Daar zit mijn zorg. Dan hebben we alleen de crisis van gisteren opgelost, maar niet de problemen die morgen alweer op ons afkomen."

Dat het kabinet pas maandagavond met een prijsplafond kwam, noemen Kuiken en GroenLinks-leider Jesse Klaver een typisch staaltje "paniekvoetbal".