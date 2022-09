Segers, Marijnissen en Hermans discussiëren over toekomst energiemarkt

In het debat gaat het ook over de toekomst van de energiemarkt. SP-leider Lilian Marijnissen stipt aan dat de afgelopen tijd is gebleken hoe lastig het is om in te grijpen in een markt. "We zien het falen van de markt in volle omvang." Ze wil dat het kabinet meer controle houdt op de energiebedrijven door ze te nationaliseren.



Segers spreekt ook zijn twijfels over de markt uit, maar gaat minder ver dan Marijnissen. "Wij worden aangesproken op de hoge prijzen, op de nood van mensen. Vervolgens gingen we naar de cockpit, maar daar zat niemand. Ja, zestig bedrijven. We hebben iets vermarkt wat onze zeggenschap uit handen heeft geslagen", reflecteert de CU-leider. Hij vraag zich af hoe dit in de toekomst beter geregeld kan worden.



Hermans geeft toe dat het te lang geduurd heeft voordat het kabinet "op een goede manier" met energiemaatschappijen in gesprek raakte. Ze is ook geen voorstander van nationaliseren, maar vindt het wel belangrijk om te bekijken hoe het kabinet tot actie kan overgaan "als er echt iets aan de hand is".